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روابط‌عمومی استانداری اعلام کرد:

کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان ایلام در روز شنبه 10 مرداد ماه

کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان ایلام در روز شنبه 10 مرداد ماه
کد خبر : 1820822
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روابط‌عمومی استانداری ایلام با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه استان ایلام در روز شنبه 10 مرداد ماه به دلیل ماندگاری هوای گرم و با هدف مدیریت مصرف انرژی 2 ساعت زودتر تعطیل خواهند شد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به تداوم افزایش دمای هوا، استقرار موج گرما و در راستای مدیریت مصرف انرژی، زمان فعالیت کاری ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در تمامی شهرستان‌های استان در روز شنبه 10 مرداد ماه با 2 ساعت کاهش در پایان وقت اداری همراه خواهد بود.

روابط‌عمومی استانداری ایلام در اطلاعیه خود به نحوه فعالیت کاری دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان در روز 10 مرداد ماه اشاره کرده و آورده است: نهادهای خدمت‌رسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای میدانی و نیروهای نوبت‌کار شامل این تصمیمات نخواهند بود و خدمات خود را طبق روال عادی ارائه می‌دهند.

در اطلاعیه فوق بر ضرورت مصرف بهینه انرژی به ویژه در حوزه آب و برق تأکید شده و عنوان شده است: از شهروندان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه تقاضا می‌شود که با مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی به‌ ویژه برق و آب در حفظ پایداری شبکه‌های خدمات‌رسان همکاری کنند.

در اطلاعیه صادر شده از سوی روابط‌عمومی استانداری ایلام ذکر شده است: موج گرمای کم‌سابقه از نیمه تیر ماه سال جاری آغاز شده و همچنان در این استان حاکم است. در برخی روزها دمای هوا در شهرستان‌های گرمسیری و مرزی استان از جمله شهرستان‌های مهران و دهلران به بیش از 50 درجه سانتی‌گراد رسیده است.

در این اطلاعیه به سابقه‌دار بودن تعطیلی و یا کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان به دلیل گرمای هوا اشاره شده و تصریح شده است: موج کم‌سابقه گرمای هوا در این بازه زمانی، تاکنون در چند نوبت منجر به تعطیلی و یا کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در استان ایلام شده است.

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