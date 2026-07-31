14 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی خراسان رضوی

به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی افزود: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه ون با یک دستگاه وانت‌بار در محور مواصلاتی سنتو به قوچان بعد از سه‌راهی فردوسی، 7 مصدوم برجای گذاشت. برای امدادرسانی به مصدومان یک دستگاه آمبولانس اعزام شد و تمامی مصدومان به بیمارستان طالقانی شهرستان مشهد منتقل شدند.

وی ادامه داد: وقوع یک حادثه رانندگی دیگر بین یک دستگاه خودروی سواری تیبا با یک دستگاه کامیون در محور مواصلاتی چناران به نیشابور محدوده ورودی کمربند سبز 7 مصدوم برجای گذاشت. برای امدادرسانی به مصدومان 2 دستگاه آمبولانس اعزام شد و تمامی مصدومان به بیمارستان طالقانی شهرستان مشهد منتقل شدند.

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