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رئیس اورژانس استان خبر داد:

14 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی خراسان رضوی

14 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی خراسان رضوی
کد خبر : 1820809
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رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی استان خراسان رضوی گفت: وقوع 2 حادثه رانندگی به صورت جداگانه در محورهای مواصلاتی این استان شامل محور سنتو به قوچان و محور چناران به نیشابور، 14 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی افزود: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه ون با یک دستگاه وانت‌بار در محور مواصلاتی سنتو به قوچان بعد از سه‌راهی فردوسی، 7 مصدوم برجای گذاشت. برای امدادرسانی به مصدومان یک دستگاه آمبولانس اعزام شد و تمامی مصدومان به بیمارستان طالقانی شهرستان مشهد منتقل شدند.

وی ادامه داد: وقوع یک حادثه رانندگی دیگر بین یک دستگاه خودروی سواری تیبا با یک دستگاه کامیون در محور مواصلاتی چناران به نیشابور محدوده ورودی کمربند سبز 7 مصدوم برجای گذاشت. برای امدادرسانی به مصدومان 2 دستگاه آمبولانس اعزام شد و تمامی مصدومان به بیمارستان طالقانی شهرستان مشهد منتقل شدند.

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