به گزارش ایلنا از خوزستان، در پی درگیری روز گذشته مأموران انتظامی با قاچاقچیان مسلح در شهرستان شادگان، دومین نیروی پلیس که در این عملیات مجروح شده بود، امروز جمعه به شهادت رسید و شمار شهدای این مأموریت به دو نفر افزایش یافت.

سرهنگ روح‌اله عشیری، فرمانده انتظامی شادگان، با اعلام این خبر گفت: در جریان این درگیری که حوالی ظهر روز پنجشنبه و هنگام اجرای حکم قضایی رخ داد، یکی از مأموران انتظامی به نام شهید مهدی مهدوی‌کیا به شهادت رسید و ستوان‌سوم سینا سیاه‌نژاد نیز به شدت مجروح شد که متأسفانه امروز بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.

وی با تأکید بر ادامه پیگیری این پرونده افزود: تلاش‌های ویژه پلیس برای شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت با جدیت ادامه دارد و اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

همزمان با اعلام شهادت دومین مأمور پلیس، مراسم تشییع پیکر شهیدان مهدی مهدوی‌کیا و سینا سیاه‌نژاد عصر امروز جمعه ۹ مردادماه ۱۴۰۵ در شادگان برگزار می‌شود.

در اطلاعیه منتشرشده از مردم شهرستان شادگان دعوت شده است با حضور گسترده در این مراسم، ضمن ادای احترام به ایثار و جان‌فشانی شهدای مدافع نظم و امنیت، همبستگی خود را با خانواده‌های این شهیدان و مدافعان امنیت کشور به نمایش بگذارند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیین تشییع پیکر این دو شهید از ساعت ۱۷ امروز جمعه ۹ مرداد از چهارراه فاطمیه آغاز و تا میدان امام خمینی(ره) شادگان ادامه خواهد داشت.

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