بازگشایی محور بندرترکمن–بندرگز و برقراری تردد

به گزارش ایلنا از گلستان، عادل مصدقی اظهارداشت: با فروکش کردن سیل و پاکسازی محور از آثار ناشی از سیل و گل و لای و تنه درختان و شاخه و رسوبات فراوان؛ با تلاش بی‌وقفه راهداران محور، باز گشایی و جریان تردد برقرار شده است.

وی گفت: در راستای طرح واکنش سریع و مقابله با سیل و مدیریت عملیات بحران راهداران استان، عملیات پاکسازی محور بندرترکمن - بندرگز که بر اثر بارندگی‌های شدید محلی مسدود شده بود، از عصر پنجشنبه در دستور کار قرار گرفت.

مصدقی افزود: بکارگیری ۸ دستگاه ماشین آلات سنگین راهداری شامل بیل مکانیکی، گریدر، لودر و کامیون و همچنین ۴ دستگاه گشت‌های راهداری موجب بازگشایی ۲ کیلومتر مسدود شده محور بندرترکمن-بندرگز از صبح امروز جمعه شده است.

وی افزود: عبور و مرور از محورهای استان هم اینک بصورت عادی جریان دارد و فقط رانندگان احتیاط کامل را در هنگام رانندگی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی داشته باشند.

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