وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از استخر سرپوشیده در حال ساخت مجموعه ورزشی کارگران شهرستان لامرد بازدید کرد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان سفر به شهرستان لامرد، از ورزشگاه کارگران و روند اجرای پروژه استخر سرپوشیده این مجموعه بازدید کرد و بر لزوم تسریع در تأمین اعتبارات برای تکمیل نهایی آن تأکید نمود.
به گزارش ایلنا از لامرد، این پروژه که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۹ آغاز شده، در سال گذشته ۲۱ میلیارد تومان از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی دریافت کرده است.
در این بازدید اعلام شد که زیرساختهای اصلی مانند تأسیسات برقی و فاضلاب به پایان رسیده و برای تکمیل پروژه حدود ۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
همچنین مقرر شد مطالبات باقیمانده پروژه به صورت مشترک از محل اعتبارات وزارتخانه و استان تأمین شود. در حالی که سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مبلغ ۲۱ میلیارد تومان تخصیص یافته و پرداخت شده است، سهم اعتبارات استانی تاکنون پرداخت نشده و همین موضوع موجب طولانی شدن روند اجرای پروژه شده است.