به گزارش خبرنگار از لامرد، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ادامه سفر خود به شهرستان لامرد از بخش‌های مختلف درمانگاه تأمین اجتماعی این شهرستان بازدید و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات درمانی، ظرفیت‌ها و نیازهای این مرکز قرار گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بازدید با حضور در بخش‌های مختلف درمانگاه، از تلاش‌های پزشکان، پرستاران و کارکنان مجموعه قدردانی کرد و با خداقوت به کادر درمان، نقش آنان را در ارتقای سلامت جامعه ارزشمند و اثرگذار دانست.

میدری همچنین در گفت‌وگو با پزشکان، کارکنان و مراجعان، مطالبات و دغدغه‌های آنان را به صورت مستقیم شنید و ضمن پاسخگویی به درخواست‌های مطرح‌شده، بر تداوم رویکرد گفت‌وگوی بی‌واسطه با مردم و کارکنان حوزه درمان تأکید کرد.

درمانگاه تأمین اجتماعی لامرد که در سال ۱۳۹۵ به بهره‌برداری رسیده، از دو سال گذشته خدمات تخصصی خود را در دو شیفت ارائه می‌کند.

این مرکز هم‌اکنون با بهره‌گیری از پنج پزشک عمومی و پنج پزشک متخصص و همچنین ارائه خدمات پاراکلینیکی از جمله رادیولوژی، یکی از مراکز درمانی فعال جنوب استان فارس به شمار می‌رود.

بر اساس آمار ارائه‌شده، این درمانگاه در سال گذشته ۲۶ هزار ویزیت عمومی و سه هزار و ۵۰۹ ویزیت متخصص ثبت کرده و در زمینه جذب و ماندگاری پزشکان متخصص نیز عملکرد قابل قبولی داشته است.

شهرستان لامرد با جمعیتی حدود ۱۲۴ هزار نفر، دارای ۴۴ هزار نفر بیمه‌شده تأمین اجتماعی است و این مرکز درمانی نقش مهمی در ارائه خدمات سلامت به بیمه‌شدگان و ساکنان منطقه ایفا می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از پروژه در حال ساخت پانسیون پزشکان بازدید کرد.

این پروژه با زیربنای ۶۰۰ مترمربع در سه طبقه و شامل شش واحد مجزا در دست اجراست، اما با وجود گذشت بیش از پنج سال از آغاز عملیات اجرایی، همچنان تکمیل نشده است.

برای اتمام این پروژه حدود ۹ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. هرچند خیران نیز برای کمک به تکمیل آن وارد میدان شده‌اند، اما روند اجرای طرح همچنان متوقف مانده است.

میدری در این بازدید، با تأکید بر ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای جذب و ماندگاری پزشکان متخصص در مناطق کمتر برخوردار، خواستار اعلام مکتوب نیازهای این مجموعه شد و دستور داد موضوع تکمیل پروژه پانسیون پزشکان و سایر نیازهای درمانگاه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت پیگیری شود.

وی ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی و محلی، زمینه ارتقای خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی بیمه‌شدگان و مردم شهرستان لامرد بیش از پیش فراهم شود.

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