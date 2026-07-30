به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، احمد میدری در این بازدید با اشاره به نقش این منطقه ویژه در اقتصاد ملی اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی لامرد به دلیل موقعیت راهبردی، زیرساخت‌های مناسب و استقرار صنایع بزرگ، یکی از مناطق مستعد کشور برای توسعه تولید و اشتغال است و با تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری، بخش عمده نیازهای بازار داخلی در سال‌های آینده از این منطقه تأمین خواهد شد.

وی تولید شمش آلومینیوم با کیفیت صادراتی در مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب مستقر در منطقه ویژه لامرد را از افتخارات صنعتی کشور برشمرد و افزود: توسعه این منطقه علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، زمینه اشتغال گسترده نیروهای بومی را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در رونق اقتصاد جنوب فارس و کشور خواهد داشت.

احمد میدری در راستای طرح مطالبه مشارکت در طرحهای سرمایه‌گذاری منطقه ویژه لامرد گفت: وزارت کار هیچ پروژه جدید سرمایه‌گذاری را آغاز نکرده است ولی با عناوین طرح‌های پیشنهاد شده از سوی منطقه ویژه لامرد، وزارت کار در زمینه‌ی مشارکت در ایجاد واحدهای مینی ریفاینری در منطقه ویژه لامرد؛ اگر به صورت کامل این طرح‌ها ارائه شود، بررسی‌های فنی لازم را انجام خواهد داد.

وی با استقبال از طرح تبدیل منطقه ویژه لامرد به منطقه آزاد، نظر مساعد و پیامدهای آتی این اقدام را اعلام کرد.

در این بازدید، سید امیر برهانی نائینی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد و مجری طرح صنایع انرژی‌بر، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، گفت: منطقه ویژه اقتصادی لامرد امروز به یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری کشور تبدیل شده و با استقرار صنایع آلومینیوم، نیروگاه‌ها، پتروشیمی و واحدهای پشتیبان، برای بیش از سه هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است که بخش عمده آنان از نیروهای بومی منطقه هستند.

وی با اشاره به مزیت‌های رقابتی این منطقه افزود: دسترسی به بنادر پارسیان، پارس و خلیج فارس، همجواری با فرودگاه بین‌المللی لامرد، نزدیکی به منابع گاز، اجرای طرح انتقال آب شیرین دریا به این منطقه ویژه، همجواری با معادن دولومیت و سیمان و پیش‌بینی اتصال به شبکه راه‌آهن سراسری، منطقه ویژه اقتصادی لامرد را به یکی از مهم‌ترین قطب‌های توسعه صنایع معدنی، انرژی‌بر و صادرات‌محور کشور تبدیل کرده است.

برهانی نائینی همچنین از آماده‌سازی ٢٠ بسته سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی آلومینیوم خبر داد و گفت: با حمایت سازمان ایمیدرو، تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران شامل آب، برق، گاز، راه دسترسی، مخابرات و مشوق‌های مالیاتی و گمرکی فراهم شده و برای تسریع در اجرای طرح‌ها، مجوزهای بی‌نام نیز صادر شده است.

وی افزود: در قالب طرح «آلوم‌شهر»، زمین‌های صنعتی برای استقرار واحدهای پایین‌دستی آلومینیوم با هدف تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش اشتغال پیش‌بینی شده و این منطقه آمادگی کامل برای جذب سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های بزرگ صنعتی و معدنی کشور را دارد.

برهانی نائینی خواستار پیگیری و تصویب طرح پیشنهادی تبدیل منطقه ویژه لامرد به منطقه آزاد در هیأت دولت شد، و اظهار کرد: براساس مزیت همجواری این منطقه با فرودگاه لامرد و امکانات سرمایه‌گذاری موجود، و از آنجایی که استان فارس منطقه ازاد ندارد و همچنین دسترسی لامرد به دریا و بنادر صادراتی، طرح پیشنهاد منطقه ویژه لامرد به منطقه آزاد از سوی استانداری نیز مکاتبه شده است که امیدواریم پس از طی فرایند قانونی، با موافقت هیأت دولت تصویب گردد.

وی با اشاره به اینکه عمده صادرات استان فارس حدود 60 درصد ان مربوط به صنایع منطقه ویژه لامرد است، افزود : در جلسات تخصصی با شرکت‌های اقتصادی وزارت کار، درخواست‌ها و طرح‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین دست آلومینیم و پتروشیمی ارائه شد و امیدواریم وزارت کار در یکی از بخش‌ها مشارکت کند.

برهانی نائینی تصریح کرد: اگر شرایط تبدیل به منطقه آزاد فراهم گردد، شرایط برای مشارکت سرمایه‌گذاران بومی و ایرانیان مقیم حوزه کشورهای خلیج فارس در این منطقه فراهم می‌شود و وزارت کار نیز می‌تواند در یکی از طرح‌ها با سرمایه‌گذاران بومی این کشورها، مشارکت کند.

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