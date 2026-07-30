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سقوط مرگبار دو مرد در یک حلقه چاه در سفید دشت شهرستان بروجن

سقوط مرگبار دو مرد در یک حلقه چاه در سفید دشت شهرستان بروجن
کد خبر : 1820597
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رییس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی چهارمحال و بختیاری از جان باختن ۲ مرد بر اثر سقوط در یک حلقه چاه حدود ۲۰ متری در شهر سفیددشت، شهرستان بروجن خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان، نرگس عسگری شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر افزود: در پی اعلام حادثه سقوط ۲ مرد ۳۶ و۴۰ ساله در یک حلقه چاه،بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات لازم برای نجات و احیای مصدومان را انجام دادند، اما با وجود تلاش‌های انجام‌شده، عملیات احیا موفقیت آمیز نبود و هر 2 نفر جان خود را از دست دادند.

 

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