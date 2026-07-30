سقوط مرگبار دو مرد در یک حلقه چاه در سفید دشت شهرستان بروجن

وی افزود: نیروهای اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات لازم برای نجات و احیای مصدومان را انجام دادند، اما با وجود تلاش‌های انجام‌شده، عملیات احیا موفقیت آمیز نبود و هر 2 نفر جان خود را از دست دادند.