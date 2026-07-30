خبرگزاری پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد:
شهادت یک نیروی پلیس شهرستان ایرانشهر در پی تیراندازی اشرار مسلح
خبرگزاری پلیس استان سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: ساعاتی پیش سرنشینان و اشرار مسلح 3 خودروی سواری به سمت مأموران انتظامی در یکی از ایستهای بازرسی شهرستان ایرانشهر تیراندازی کردند. در پی این حادثه یک نیروی پلیس به شهادت رسید.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: ساعاتی پیش سرنشینان و اشرار مسلح 3 خودروی سواری در یکی از ایستهای بازرسی شهرستان ایرانشهر به سمت مأموران انتظامی که در حال تأمین نظم و امنیت بودند، تیراندازی کردند که متأسفانه گروهبانیکم «میثم کرمی» به شهادت رسید.
خبرگزاری پلیس استان سیستان و بلوچستان در اطلاعیه خود آورده است: اشرار مسلح تحت تعقیب پلیس قرار دارند. در این راستا در محدوده پیرامونی محل حادثه، طرح امنیتی و انتظامی در حال اجرا است. اخبار تکمیلی متعاقباً از طریق مراجع رسمی و رسانههای معتبر اطلاعرسانی خواهد شد.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: شامگاه گذشته نیز افراد مسلح ناشناس با استفاده از سلاح گرم به سمت مأمور انتظامی در حال انجام وظیفه در شهرستان ایرانشهر شلیک کردند. در پی این اقدام ناجوانمردانه، استواریکم «مهران سالارزاده» به دلیل شدت جراحات وارده به شهادت رسید.