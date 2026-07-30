مدیر امور عشایر قزوین خبر داد؛
پایان عملیات بازگشایی و مرمت ایلراه عشایری اواتر در الموت شرقی
مدیر امور عشایر استان قزوین گفت: عملیات بازگشایی، تسطیح و مرمت ایلراه عشایری منطقه اواتر در بخش الموت شرقی با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سعید ابیت در این خصوص گفت: منطقه ییلاقی اواتر تا پیش از این فاقد هرگونه راه دسترسی مناسب بود و تردد عشایر صرفاً از مسیرهای صعبالعبور و شیبدار و با استفاده از چهارپایان امکانپذیر بود.
وی اضافه کرد: این وضعیت نه تنها استقرار خانوارهای عشایری و ارسال فرآوردههای لبنی به بازارهای مصرف را با دشواری مواجه کرده بود، بلکه در سالهای گذشته موجب بروز تلفات انسانی ناشی از سقوط در مسیر نیز شده بود.
مدیر امور عشایر استان بیان کرد: به منظور بهبود شرایط زیستی و معیشتی عشایر منطقه، اداره امور عشایر طی دو سال گذشته، اجرای طرح احداث ایلراه عشایری اواتر به طول 14 کیلومتر را در دستور کار قرار داد.
ابیت با اشاره به دشواری های اجرایی این پروژه ادامه داد: علیرغم شیب بسیار زیاد، سنگی بودن و صعبالعبور بودن طول مسیر، عملیات اجرایی در زمان مقرر به پایان رسید و هم اکنون در فصل کوچ بهاره، 50 خانوار عشایر منطقه اواتر بدون مواجهه با خطرات پیشین، کوچ خود را به منطقه ییلاقی انجام داده و محصولات تولیدی خود را در کمترین زمان ممکن به بازار مصرف ارسال می کنند.