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شناسایی ۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی جهرم

شناسایی ۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی جهرم
کد خبر : 1820512
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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از شناسایی ۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان، طی هفته جاری خبر داد و گفت: با وجود هشدارها و اطلاع‌رسانی‌های مکرر، متأسفانه برخی سودجویان همچنان با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اراضی کشاورزی را مورد تعرض قرار می‌دهند که این اقدامات مطابق قانون با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سجاد قناعتیان اظهار کرد: در پایش‌های مستمر کارشناسان امور اراضی، پنج مورد تغییر کاربری غیرمجاز در مناطق، یوسف‌آباد بخش کردیان، محمدآباد، خارقان و محمدآباد کوهپایه از توابع بخش مرکزی شناسایی شد.

وی افزود: این تخلفات شامل سه مورد آغاز احداث بنا به مساحت‌های ۵۰، ۳۰ و ۸۰ مترمربع و شروع دو مورد دیوارگذاری به طول ۲۰۰ و ۵۰۰ متر است که در پایش اراضی و باغاتی با مساحتی بالغ بر ۸۰ هزار مترمربع شناسایی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با بیان اینکه پرونده‌های مربوط به این تخلفات در حال تکمیل است، تصریح کرد: پس از تکمیل مستندات، پرونده‌ها برای سیر مراحل قانونی در مراجع قضایی مطرح خواهد شد.

قناعتیان با تأکید بر اینکه حفظ کاربری اراضی کشاورزی، صیانت از امنیت غذایی و جلوگیری از تخریب سرمایه‌های ملی از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی است، خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود پیش از هرگونه ساخت‌وساز یا اقدام در اراضی کشاورزی، نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند؛ در غیر این صورت، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم بدون هیچ‌گونه اغماض و در چارچوب قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد.

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