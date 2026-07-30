فرماندار شهرستان کمیجان خبر داد:
خنثی شدن موفقیتآمیز بمب عملنکرده در اراضی کشاورزی روستای ولیآباد شهرستان کمیجان
فرماندار شهرستان کمیجان گفت: یک بمب عملنکرده که در اراضی کشاورزی روستای ولیآباد این شهرستان کشف شده بود، توسط تیمهای تخصصی و دستگاههای ذیربط با موفقیت خنثی و منهدم شد.
به گزارش ایلنا، امید مددی افزود: عملیات انهدام این بمب ساعاتی پیش به صورت کنترلشده انجام شد و صدایی که از سوی برخی شهروندان در منطقه شنیده شد، مربوط به همین عملیات بوده است.
وی ادامه داد: امنیت کامل در شهرستان برقرار است و هیچ مشکلی وجود ندارد. از شهروندان تقاضا میشود اخبار را تنها از مراجع رسمی و رسانههای معتبر پیگیری کنند و به شایعات توجهی نداشته باشند.