به گزارش ایلنا، امید مددی افزود: عملیات انهدام این بمب ساعاتی پیش به صورت کنترل‌شده انجام شد و صدایی که از سوی برخی شهروندان در منطقه شنیده شد، مربوط به همین عملیات بوده است.

وی ادامه داد: امنیت کامل در شهرستان برقرار است و هیچ مشکلی وجود ندارد. از شهروندان تقاضا می‌شود اخبار را تنها از مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کنند و به شایعات توجهی نداشته باشند.

انتهای پیام/