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فرماندار شهرستان کمیجان خبر داد:

خنثی شدن موفقیت‌آمیز بمب عمل‌نکرده در اراضی کشاورزی روستای ولی‌آباد شهرستان کمیجان

خنثی شدن موفقیت‌آمیز بمب عمل‌نکرده در اراضی کشاورزی روستای ولی‌آباد شهرستان کمیجان
کد خبر : 1820493
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فرماندار شهرستان کمیجان گفت: یک بمب عمل‌نکرده که در اراضی کشاورزی روستای ولی‌آباد این شهرستان کشف شده بود، توسط تیم‌های تخصصی و دستگاه‌های ذی‌ربط با موفقیت خنثی و منهدم شد.

به گزارش ایلنا، امید مددی افزود: عملیات انهدام این بمب ساعاتی پیش به صورت کنترل‌شده انجام شد و صدایی که از سوی برخی شهروندان در منطقه شنیده شد، مربوط به همین عملیات بوده است.

وی ادامه داد: امنیت کامل در شهرستان برقرار است و هیچ مشکلی وجود ندارد. از شهروندان تقاضا می‌شود اخبار را تنها از مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کنند و به شایعات توجهی نداشته باشند.

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