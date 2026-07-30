دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر :
تفاضای شفافیت و عدالت استخدامی در جذب کارجویان بومی استان را دارم/ لزوم تامین اعتبار برای تکمیل استخر کارگری بوشهر
دبیرخانه کارگر بوشهر، تقاضای شفافیت در جذب نیروهای بومی استان بوشهر را مطرح کرد و گفت: استخر کارگری بوشهر با 50 درصد پیشرفت فیزبکی متوقف مانده و لازم است که در تامین اعتبار و تکمیل آن، عناویت ویژهای صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سماعیل دشمن زیاری دبیر نجرایی خانه کارگر استان بوشهر در سفر وزیر کار به جنوب بوشهر گفت: دو اقدام حساس وزارت کار در موقعیت کنونی در زمینهی توزیع کالابرگ و جلوگیری از تعدیل و اخراج بخش عظیمی از نیروهای کار در مجموعه های تولیدی زیرمجموعه تشکر میکنم.
وی ادامه داد: در استان بوشهر، جامعه عظیم کارگران در خلق ارزشهای سیاسی اجتماعی نقش تعبین کنندهای دارند و جامعهی کارگری و کارفرمایی استان دو درخواست دارند، نخست اینکه در زمینه عدالت استخدامی ویژه کارجویان بومی استان در سرمایهگذاری های انجام شده وزارت کار، شرایط عادلانهای ایجاد شود.
این فعال کارگری در بوشهر اظهار کرد: نبود شفافیت در استخدامی ها، اینگونه گمان می رود که افراد استخدام شده از کانالهای خاصی استخدام می شوند و اگهی های استخدامی باید به صورت شفاف به همهی بومی ها و متقاضیان کار اعلام شود.
دبیر تشکل های خانه کارگر استان بوشهر افزود: استخر کارگری بوشهر، 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما عملیات آن متوقف شده است که درخواست تقاضای تامین اعتبار و تکمیل این مجموعه ورزشی دارم. همچنین لازم است تا پتروشیمی خارگ در تکمیل این پروژه عنایت ویژه داشته باشند.