واژگونی پراید در محور شوش به اندیمشک با ۵ فوتی و مجروح
مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در جاده شوش - اندیمشک در بامداد روز پنجشنبه ۲ فوتی و سه مصدوم به جا گذاشت که مجروحان از زائران اربعین بودند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی امروز پنجشنبه بیان کرد: این حادثه در ساعت ۸:۴۰ دقیقه به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه اعلام شد و نیروهای امدادی اورژانس برای انجام خدمات درمانی اولیه بهداشتی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: مصدومان شامل یک زن ۴۸ ساله و ۲ مرد ۲۲ و ۴۸ ساله گزارش شده که توسط آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان نظام مافی شوش انتقال یافتند.
احمدی بلوطکی ادامه داد: هویت فوت شدگان نیز نامعلوم گزارش شده است.
لازم به ذکر است که وقوع تصادف بین ۲ دستگاه خودرو در جاده بستان - عبدالخان در شامگاه چهارشنبه نیز یک کشته و هفت مصدوم به جا گذاشت که پنج نفر زائران اربعین بودند.