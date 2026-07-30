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واژگونی پراید در محور شوش به اندیمشک با ۵ فوتی و مجروح

واژگونی پراید در محور شوش به اندیمشک با ۵ فوتی و مجروح
کد خبر : 1820403
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مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در جاده شوش - اندیمشک در بامداد روز پنجشنبه ۲ فوتی و سه مصدوم به جا گذاشت که مجروحان از زائران اربعین بودند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی امروز پنج‌شنبه بیان کرد: این حادثه در ساعت ۸:۴۰ دقیقه به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه اعلام شد و نیروهای امدادی اورژانس برای انجام خدمات درمانی اولیه بهداشتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مصدومان شامل یک زن ۴۸ ساله و ۲ مرد ۲۲ و ۴۸ ساله گزارش شده که توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان نظام مافی شوش انتقال یافتند.

احمدی بلوطکی ادامه داد: هویت فوت شدگان نیز نامعلوم گزارش شده است.

لازم به ذکر است که وقوع تصادف بین ۲ دستگاه خودرو در جاده بستان - عبدالخان در شامگاه چهارشنبه نیز یک کشته و هفت مصدوم به جا گذاشت که پنج نفر زائران اربعین بودند.

 

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