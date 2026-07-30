واژگونی پراید در محور شوش به اندیمشک با ۵ فوتی و مجروح

وی افزود: مصدومان شامل یک زن ۴۸ ساله و ۲ مرد ۲۲ و ۴۸ ساله گزارش شده که توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان نظام مافی شوش انتقال یافتند.

احمدی بلوطکی ادامه داد: هویت فوت شدگان نیز نامعلوم گزارش شده است.

لازم به ذکر است که وقوع تصادف بین ۲ دستگاه خودرو در جاده بستان - عبدالخان در شامگاه چهارشنبه نیز یک کشته و هفت مصدوم به جا گذاشت که پنج نفر زائران اربعین بودند.