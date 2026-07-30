تسریع در پرداخت تسهیلات سفر/ پرداخت ۴هزار و ۶۵۴ فقره وام ازدواج از ابتدای سال جاری

به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی شاه آباد روز پنجشنبه هشتم مرداد ماه در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان اظهارداشت: منابع بانکی استان تا پایان تیرماه جاری ۱۱۹ همت بوده درحالیکه مصارف بانکی ۱۲۷ همت می‌باشد.

معاون اقتصادی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴هزار و ۶۵۴ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

امیدی اظهارداشت: هم‌اکنون ۱۴هزار نفر نیز در صف دریافت تسهیلات ازدواج هستند.

وی ادامه‌داد: تاکنون نیز ۳هزار و ۵۷۵ فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۳۴۵ میلیارد تومان در استان پرداخت شده‌است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بر ضرورت انتقال حساب‌های بانکی برخی واحدهای اقتصادی بزرگ مانند پتروشیمی لرستان به استان خبر داد و گفت: این اقدام گام موثری در راستای تامین منابع مالی بانک‌های استان خواهد بود.

امیدی اظهار کرد: در این جلسه مقرر گردید هرچه سریع‌تر نسبت به ۵۵ واحد تملک شده توسط بانک‌های استان براساس برنامه زمان‌بندی شده، اقدام کرد.

وی در ادامه با اشاره به روند پرداخت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به لرستان، گفت: از محل این سفر ۲۳/۱ همت اعتبار به استان اختصاص یافت که تاکنون حدود ۶ همت اعتبار از این محل پرداخت شده و یا در مراحل پرداخت است و مابقی تعهد سال ۱۴۰۵ نیز در حال پیگیری و اقدام هستند.

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