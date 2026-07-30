به گزارش ایلنا ازگلستان، بهمن طیبی اظهار کرد: توسعه زیست‌بوم نوآوری تنها با افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان محقق نمی‌شود. هدف اصلی، افزایش سهم این شرکت‌ها در اقتصاد، تولید و صادرات استان از طریق حمایت هدفمند و توسعه فعالیت‌های فناورانه است.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان با بیان اینکه هر جا شرکت‌های دانش‌بنیان به حمایت، تسهیل‌گری یا پشتیبانی معاونت علمی نیاز داشته باشند، این موضوع با حضور مسئولان مربوطه بررسی خواهد شد، اظهار کرد: هدف از این حمایت‌ها، افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان، تجاری‌سازی فناوری و ارتقای نقش اقتصاد دانش‌بنیان در توسعه کشور است.

طیبی با اشاره به ظرفیت‌های زیست‌بوم فناوری استان گفت: هم‌اکنون ۳۷۷ هسته، واحد فناور و شرکت در استان فعالیت می‌کنند که از این تعداد، ۷۷ شرکت موفق به دریافت تأییدیه دانش‌بنیان شده‌اند و بخشی از آن‌ها نیز در حوزه صادرات محصولات فناورانه حضور دارند.

وی ادامه داد: افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از برنامه‌های مهم پارک علم و فناوری گلستان است، اما این مسیر زمانی موفق خواهد بود که این شرکت‌ها بتوانند سهم بیشتری در اقتصاد، تولید، اشتغال و صادرات استان ایفا کنند و محصولات رقابت‌پذیرتری را به بازار عرضه کنند.

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