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رئیس پارک علم و فناوری استان:

۳۷۷ هسته، واحد فناور و شرکت در گلستان فعالیت می‌کنند

۳۷۷ هسته، واحد فناور و شرکت در گلستان فعالیت می‌کنند
کد خبر : 1820400
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رئیس پارک علم و فناوری گلستان گفت: هم‌اکنون ۳۷۷ هسته، واحد فناور و شرکت در استان فعالیت می‌کنند وافزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از برنامه‌های مهم پارک علم و فناوری گلستان است.

به گزارش ایلنا ازگلستان، بهمن طیبی اظهار کرد: توسعه زیست‌بوم نوآوری تنها با افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان محقق نمی‌شود. هدف اصلی، افزایش سهم این شرکت‌ها در اقتصاد، تولید و صادرات استان از طریق حمایت هدفمند و توسعه فعالیت‌های فناورانه است. 

رئیس پارک علم و فناوری گلستان با بیان اینکه هر جا شرکت‌های دانش‌بنیان به حمایت، تسهیل‌گری یا پشتیبانی معاونت علمی نیاز داشته باشند، این موضوع با حضور مسئولان مربوطه بررسی خواهد شد، اظهار کرد: هدف از این حمایت‌ها، افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان، تجاری‌سازی فناوری و ارتقای نقش اقتصاد دانش‌بنیان در توسعه کشور است. 

طیبی با اشاره به ظرفیت‌های زیست‌بوم فناوری استان گفت: هم‌اکنون ۳۷۷ هسته، واحد فناور و شرکت در استان فعالیت می‌کنند که از این تعداد، ۷۷ شرکت موفق به دریافت تأییدیه دانش‌بنیان شده‌اند و بخشی از آن‌ها نیز در حوزه صادرات محصولات فناورانه حضور دارند. 

وی ادامه داد: افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از برنامه‌های مهم پارک علم و فناوری گلستان است، اما این مسیر زمانی موفق خواهد بود که این شرکت‌ها بتوانند سهم بیشتری در اقتصاد، تولید، اشتغال و صادرات استان ایفا کنند و محصولات رقابت‌پذیرتری را به بازار عرضه کنند.

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