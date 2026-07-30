استاندار بوشهر:
اندیشههای ارزنده وزیر کار سبب رونق تولید در بوشهر شده است
استاندار بوشهر از نقش آفرینی وزارت کار در رونق تولید در این استان تشکر کرد و گفت:نقش وزارت کار در رونق اقتصاد ، بویژه در استان بوشهر پررنگ است و اندیشههای ارزنده وزیر کار به گونه ای بوده که زمینهی رونق تولید و توسعهی بوشهر را علی رغم محدودیتهای جنگ تحمیلی اخیر شاهد هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ارسلان زارع استاندار بوشهر در همایش وفاق برای حمایت از اشتغال با حضور شرکای اجتماعی و میهمان ویژه میدری وزیر کار اظهار کرد : استان بوشهر؛ یک و نیم درصد مساحت و جمعیت کشورمان را تشکیل میدهد اما سهم این استان از محل تولید ناخالص داخلی از 8 درصد فراتر است و همین عامل گواه است که به عنوان استان سوم تاثیرگذار کشور در اقتصاد ایران پس از تهران و خوزستان مطرح می باشد.
وی ادامه داد: نقش وزارت کار در رونق اقتصاد ، بویژه در استان بوشهر پررنگ است و اندیشههای ارزنده وزیر کار به گونه ای بوده که زمینهی رونق تولید و توسعهی بوشهر را علی رغم محدودیتهای جنگ تحمیلی اخیر شاهد هستیم.
ارسلان زارع اظهار کرد: با تاکید پزشکیان رئیس جمهور، ایجاد کمیته صیانت از اشتغال صورت گرفت و صمیمانه از وزیرکار تشکر میکنم بویژه در هلدینگ اتیه صبا که یک نفر تعدیل و بیکاری نگردید و خوشبختانه این نگاه حمایتی از اشتغال و نیروهای بومی و تامین معیشت آنان استمرار دارد.
او در پایان خاطرنشان کرد : پیرو دستور وزیر کار، راهاندازی مراکز آموزش فنی - حرفهای و مهارتی و تفاهمنامه ها برای ایجاد کارگاههای آموزش جوار صنعت در شهرستانهای جنوبی انجام شد که در آموزش نیروهای کار ماهر بسیار موثر است.