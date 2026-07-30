شیراز میزبان بازگشت قهرمان آسمان/ استقبال باشکوه از پیکر خلبان شهید مجید کاظمی

به گزارش ایلنا، در آیین استقبال از پیکر این شهید والامقام، حسینعلی امیری استاندار فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی رئیس‌کل دادگستری استان، امیر سرتیپ ابوالقاسم رضایی ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، سید احمد احمدی‌زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس، دادستان شیراز و جمعی از فرماندهان و مسئولان لشکری و کشوری حضور داشتند و با ادای احترام، یاد و خاطره این شهید را گرامی داشتند.

شهید مجید کاظمی از خلبانان جنگنده سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش بود که بنا بر اعلام منابع رسمی، در عملیات یازدهم اسفند سال گذشته و در مسیر بازگشت از مأموریت، بر فراز خلیج فارس به شهادت رسید.

پس از ماه‌ها پیگیری و انجام آزمایش‌های تخصصی، هویت این خلبان شهید از طریق بررسی‌های دقیق DNA احراز شد.

پیکر مطهر وی روز گذشته ابتدا در پایگاه هوایی شهید لشگری تهران با حضور فرماندهان نیروی هوایی ارتش مورد استقبال قرار گرفت و سپس برای برگزاری آیین‌های تشییع و خاکسپاری به شیراز منتقل شد.

مراسم استقبال از پیکر این شهید با حضور پرشور مسئولان، نیروهای مسلح، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در پایگاه هوایی شهید دوران برگزار شد.

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