در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
معیشت کارگران باید اولویت نخست کارفرمایان باشد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد، با تأکید بر جایگاه ویژه استان یزد به عنوان یک استان کارگری، از کارفرمایان و صنعتگران خواست در سال جاری معیشت کارگران را در صدر اولویتهای خود قرار دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، فرهاد شیخی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، از دفتر خبرگزاری کار ایران (ایلنا) استان یزد، بازدید کرد.
وی در این بازدید ضمن قدردانی از نقش کلیدی رسانهها در ایجاد پل ارتباطی میان دولت و مردم، بر اهمیت نظارت رسانهای بر اجرای برنامههای حمایتی در حوزه کار و کارگری تأکید کرد.
فرهاد شیخی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به ساختار جمعیتی خاص استان یزد، اظهار کرد: استان ما با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر، قریب به ۹۰ درصد از جمعیت خود در حوزه کارگری مشغولند و این یعنی یزد به معنای واقعی کلمه یک «استان کارگری» است و طبیعتاً شرح وظایف و مسئولیتهای ما در قبال این قشر، نسبت به سایر استانها سنگینتر و حساستر است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد با اشاره به شرایط ویژه سال ۱۴۰۵، تصریح کرد: اولویت اساسی ما در سال جاری، تمرکز بر معیشت کارگران و افزایش تابآوری جامعه کارگری است و با توجه به نرخ تورم و دستمزدهای مصوب شورای عالی کار، از تمامی صنایع، معادن و کارفرمایان یزدی میخواهم که توجه به معیشت کارگران را در صدر اولویتهای خود قرار دهند و در این راستا ما نیز هرگونه مشکل موجود در استان را به ستاد مرکزی منعکس خواهیم کرد تا نظام پرداختها به سطح مطلوب برسد.
وی همچنین در ادامه به چالشهای بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در حوزه بازنشستگی، بهویژه در مورد مشاغل سخت و زیانآور، برخی نقصهای اجرایی وجود دارد که باعث نارضایتی کارگران شده است؛ در حال حاضر با انسجام کامل میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و هماهنگی با سازمان تأمین اجتماعی، در تلاش هستیم تا این مشکلات را بهصورت ریشهای حل کنیم تا هیچ کارگری در مسیر دریافت حقوق بازنشستگی خود دچار مشکل نشود.
شیخی تصریح کرد: اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی کالاهای اساسی یکی از برنامههای مهم ماست و ما در کنار سازمان جهاد کشاورزی و سایر مدیران استان، بر مدیریت دقیق توزیع و کنترل نظام اعتباری این کارتها نظارت میکنیم تا در شرایط فعلی، دسترسی کارگران به کالاهای اساسی تسهیل شود و کمترین مشکل را در این مسیر تجربه کنند.
مدیرکل کار یزد در پایان با ابراز رضایت از فضای صلحآمیز روابط کار در استان، خاطرنشان کرد: الحمدلله یزد از نظر تفاهم میان شرکای اجتماعی (کارگری و کارفرمایی) سرآمد است و این همدلی باعث شده تا در مقایسه با بسیاری از استانها، تعاملات سازندهتر و مدیریت موثرتری در حل اختلافات کار داشته باشیم.