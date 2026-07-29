به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد مدینه‌نگاه امروز در حاشیه برگزاری ششمین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور ویژه مسوولان مجامع در شهرکرد اظهارداشت: گروه‌های جهادی در جریان جنگ تحمیلی اخیر ۳۶ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده را مرمت و بازسازی کردند.

وی افزود: بیشترین عملیات بازسازی در تهران، اصفهان، قم و دیگر مناطق آسیب‌دیده صورت گرفت.

مدینه نگاه با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در مناطق آسیب‌دیده گفت: علاوه بر بازسازی منازل، حدود ۵ هزار نیروی خدمت‌رسان جهادی در این مناطق مستقر شدند و برای خانواده‌هایی که در پی حملات اخیر محل اسکان خود را از دست داده بودند، خدمات اسکان و پذیرایی را از چند روز تا حدود دو ماه به‌صورت مستمر ارائه کردند.

مدیر حرکت جهادی سازمان بسیج سازندگی کشور همچنین با اشاره به نقش‌آفرینی جهادگران در مراسم تشییع شهدا گفت: همزمان با برگزاری این مراسم، ۵ هزار موکب جهادی در استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی برپا شد و خدمات گسترده‌ای در حوزه اسکان، پذیرایی و پشتیبانی از زائران و شرکت‌کنندگان ارائه داد.

مدینه‌نگاه با بیان اینکه فعالیت‌های جهادی در ایام اربعین حسینی نیز با قوت ادامه دارد، اظهار کرد: در مرزهای مهران، خسروی، شلمچه و چذابه مواکب جهادی برای ارائه خدمات به زائران راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: در مسیرهای منتهی به استان‌های ایلام و کرمانشاه و همچنین در استان همدان و محورهای منتهی به مرزهای غربی، گروه‌های جهادی به‌صورت گسترده در حال خدمت‌رسانی به زائران اربعین هستند.

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