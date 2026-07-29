مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس و بوشهر:
برق منطقهای فارس برای توسعه نیروگاههای خورشیدی زمین میخواهد
مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس و بوشهر بر ضرورت تسریع در تخصیص زمین برای احداث نیروگاههای خورشیدی تأکید کرد و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را ضرورتی راهبردی برای عبور از ناترازی انرژی دانست.
به گزارش ایلنا، نواب قائدی در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس، با اشاره به ظرفیت بالای تابشی استان و ضرورت تنوعبخشی به سبد تولید انرژی اظهار کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای عبور از ناترازی انرژی، حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار است.
وی افزود: تسریع در واگذاری اراضی مورد نیاز میتواند مسیر جذب سرمایهگذاران و عملیاتی شدن ظرفیتهای گسترده انرژیهای تجدیدپذیر در استان فارس را هموار کند.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس و بوشهر با ارائه گزارشی از اقدامات این شرکت برای تأمین برق مطمئن و پایدار مشترکان، بر ضرورت توسعه زیرساختهای شبکه متناسب با افزایش نیاز مصرف تأکید کرد و گفت: رایزنیهای لازم برای تسریع در فرآیند تخصیص زمین برای احداث و توسعه نیروگاههای خورشیدی در نقاط مختلف استان در دستور کار قرار دارد.
در ادامه این دیدار، شهرام منتصری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس، با پیوستن به پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی، حمایت خود را از برنامههای مدیریت مصرف برق اعلام کرد.
این اقدام بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی در مسیر مدیریت مصرف انرژی و توسعه پایدار تأکید دارد؛ رویکردی که حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت مصرف برق را در راستای تأمین پایدار انرژی و صیانت از محیط زیست دنبال میکند.