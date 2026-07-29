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پدران شهدای ناوچه دنا و لامرد برای روایت مظلومیت شهدا به کربلا رفتند

پدران شهدای ناوچه دنا و لامرد برای روایت مظلومیت شهدا به کربلا رفتند
کد خبر : 1820162
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مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس از اعزام کاروان پدران شهدای ناوچه دنا و لامرد به کربلای معلی همزمان با ایام اربعین حسینی خبر داد و گفت: این کاروان با هدف جهاد تبیین و روایت مظلومیت شهدای این دو ناوچه در اجتماع بزرگ شیعیان راهی کربلا شده است.

به گزارش ایلنا، سردار ابراهیم بیانی در حاشیه اعزام این کاروان با تسلیت ایام اربعین اظهار کرد: در راستای اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای مطالبه‌گری و تبیین ابعاد حملات تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه فرزندان این ملت و شهدای ناوچه دنا و لامرد، برنامه‌های ویژه‌ای در دستور کار نهادهای مسئول قرار گرفته است.

وی افزود: حضور پدران شهدا در کربلای معلی و اجتماع بزرگ اربعین، فرصتی برای تبیین مظلومیت شهدا و بازخوانی ابعاد جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و انتقال پیام ایستادگی و مقاومت ملت ایران است.

پیکر شهید خلبان مجید کاظمی در شیراز تشییع می‌شود

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس همچنین از برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر امیرسرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی در شیراز خبر داد.

بیانی گفت: امیرسرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی از خلبانان شجاع پایگاه هوایی شهید عباس دوران شیراز بود که در جریان یک عملیات برون‌مرزی علیه پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ به شهادت رسید.

وی افزود: پیکر مطهر این شهید والامقام روز گذشته وارد شیراز شد و مراسم استقبال رسمی از وی ساعت ۸ صبح امروز، پنجشنبه ۸ مرداد، در درب اول پایگاه هوایی شهید عباس دوران برگزار می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس ادامه داد: آیین وداع با شهید مجید کاظمی ساعت ۲۰ امشب در میدان امام حسین (ع) شیراز برگزار خواهد شد و پیکر مطهر این شهید روز جمعه ۹ مرداد، همزمان با اقامه نماز جمعه، در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) تشییع می‌شود.

بیانی خاطرنشان کرد: پس از برگزاری مراسم تشییع در حرم مطهر شاهچراغ (ع)، پیکر شهید خلبان مجید کاظمی برای خاکسپاری به گلزار شهدای دارالرحمه شیراز منتقل خواهد شد.

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