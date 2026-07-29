وزیر ارتباطات خبر داد:
افزایش 2 برابری پهنای باند بینالملل و ظرفیت ارتباطی زائران اربعین
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به افزایش 2 برابری پهنای باند بینالملل و ظرفیت ارتباطی زائران اربعین اشاره کرده و گفت: در راستای ارائه اینترنت رایگان به زائران اربعین با کشور عراق توافق شده است. رومینگ اپراتورها فعال شده و ظرفیت لینکهای بینالمللی ارتباطی ایران به عراق با رشد 100 درصدی به 2 برابر افزایش یافت.
به گزارش ایلنا، سید ستار هاشمی در ستاد ویژه اربعین استان ایلام که در شهرستان مرزی مهران برگزار شد، افزود: افزون بر اقدامات انجام شده در حوزه اینترنت، شرایط برای فعالیت سکوهای داخلی در عراق فراهم شده و همچنین برای ارائه خدمات اینترنت با تعرفه رایگان در ایستگاههای مشخص توافقات لازم انجام گرفته است.
وی ادامه داد: در جریان سفر اخیر به عراق، وزیر ارتباطات این کشور تمایل بالایی برای همکاری با ایران نشان داد و در همین راستا از وی برای حضور در یکی از نمایشگاههای بزرگ فناوری ایران در ابتدای شهریور دعوت به عمل آمد تا بسترهای همکاری شرکتهای دانشبنیان و نخبگان استانی با طرف عراقی فراهم شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: برنامهریزی یک ماه گذشته این وزارتخانه برای پوشش مناسب ارتباطی در داخل کشور و مسیرهای دسترسی به مرز کشور عراق آغاز شد و پس از برگزاری جلسات ویدئوکنفرانسی با استانداران مرزی تصمیم بر حضور میدانی اتخاذ شد تا نقاط کور ارتباطی شناسایی و برطرف شوند.
هاشمی تصریح کرد: در همین راستا اختلال ارتباطی شناسایی شده در فاصله 20 کیلومتری شهر ایلام با همافزایی دستگاههای ملی و استانی ظرف کمتر از چند ساعت برطرف شد. نقش حاکمیت در این حوزه بسترسازی و رفع موانع است و بخش خصوصی و شرکتهای فناور باید از این فرصت برای توسعه خدمات خود استفاده کنند.
وی بیان داشت: پایداری ارتباطات وجوه مختلفی دارد و فراتر از مکالمات روزمره، بستر اصلی ارائه خدمات پایدار به شهروندان و زائران است. به گونهای که با وجود آسیبدیدگی زیرساختهای ارتباطی در دوران جنگهای اخیر و تجاوز دشمن پایداری شبکههای ارتباطی با مجاهدت جوانان متخصص کشور حفظ شد و توسعه یافت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: عدالت ارتباطی محور اصلی برنامههای این وزارتخانه است. در این راستا استانهایی که در حوزه پوشش روستایی، منابع و امکانات با محرومیت مواجه بودهاند یا در دوران جنگهای تحمیلی اخیر زیرساختهای آنها آسیب دیده است در اولویت تخصیص منابع مالی و اعتبارات بودجه قرار دارند.
هاشمی ابراز داشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متناسب با امکانات و توان خود توسعه زیرساختهای ارتباطی استان ایلام را به عنوان دروازه اصلی عتبات عالیات با جدیت پیگیری میکند. اقدامات انجام شده در این استان نشان میدهد روند توسعه و خدمترسانی استان، با وجود تمامی دشواریها و چالشها متوقف نشده است.
وی به اجرای طرح «جینَف» در استان ایلام اشاره داشته و در این رابطه اضافه کرد: در بخش هویتبخشی به زمین و شفافسازی اطلاعات، اجرای طرح «جینَف» در بازه زمانی 2 سال گذشته پیشرفتهای خوبی داشته است. این موضوع و تمامی اقدامات انجام شده در این حوزه نتیجه همکاری و همافزایی مناسب در استان ایلام است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در زمینه توسعه فیبر نوری پوشش مناسبی در سطح شهرستانهای استان ایلام ایجاد شده است، اما میزان استفاده شهروندان از این زیرساخت همچنان نیازمند افزایش است. بر این اساس باید با همراهی مسئولان استانی، زمینه ترغیب بیشتر شهروندان برای بهرهمندی از این ظرفیت فراهم شود.
هاشمی به حجم رشد استفاده از فیبر نوری در استان ایلام اشاره کرده و افزود: اگرچه بر اساس آمارها و گزارشهای ارائه شده میزان استفاده از فیبر نوری در این استان رشد 10 برابری داشته است، اما این میزان کافی نیست. در این راستا باید با تلاش بیشتر برای بهرهبرداری عمومی از این زیرساخت به سطح مطلوبتری دست یابیم.
وی ادامه داد: در حوزه خدمات بانکی نیز اقدامات مناسبی انجام شده است. طبق آمارها و بررسیهای انجام شده پستبانک در کنار بانک ملی، از بانکهای پیشرو در تأمین و ارائه ارز اربعین به زائران به شمار میرود. در این سفر به استان ایلام 78 پروژه ارتباطی با سرمایهگذاری بیش از 8700 میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.