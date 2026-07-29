معاون شرکت توزیع نیروی برق استان خبرداد؛
برقرسانی روستایی فارس با اجرای طرح بهارستان متحول شد
معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از بهسازی و نوسازی شبکه برق ۲۳۳ روستای استان در قالب طرح بهارستان از سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح بیش از ۱۶۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
وی افزود: عملیات نوسازی و بهسازی شبکههای توزیع برق در قالب طرح بهارستان در بخش قابل توجهی از روستاهای استان انجام شده و اجرای این طرح تا پوشش ۱۰۰ درصدی روستاهای استان ادامه خواهد داشت.
معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، بهسازی ۴۴ کیلومتر شبکه توزیع برق روستایی، جابهجایی ۲ هزار و ۱۸۶ اصله پایه برق، تقویت و بهسازی ۸۷ پست برق و برقدار شدن ۱۱ روستا را از جمله اقدامات انجامشده در قالب طرح بهارستان عنوان کرد.
شفیعیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی روستاهای بالای ۱۰ خانوار استان فارس از نعمت برق برخوردار هستند و امیدواریم با تداوم اجرای طرح بهارستان، زمینه توسعه و ارتقای خدمات برقرسانی در روستاهای بیشتری از استان فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرحهای جدید برای تقویت شبکه توزیع نیروی برق استان خبر داد و گفت: با هدف جلوگیری از افت ولتاژ، تأمین برق پایدار و افزایش کیفیت خدماترسانی به مشترکان، از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۰ دستگاه ترانسفورماتور با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در مناطق مختلف شهری و روستایی نصب و وارد مدار بهرهبرداری شده است.
معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس افزود: نصب این ترانسفورماتورها علاوه بر پاسخگویی به نیازهای روزافزون مصرف برق در استان، در کاهش بار شبکه و توسعه پایدار زیرساختهای برقرسانی نیز نقش مؤثری دارد.
شفیعیان ابراز امیدواری کرد با تداوم اجرای پروژههای توسعه و بهسازی شبکه، زمینه تأمین برق مطمئن و پایدار و افزایش رضایتمندی مشترکان در نقاط مختلف استان فارس فراهم شود.