مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبرداد؛
فارس پایلوت توزیع سراسری محصولات کشاورزی پگاه شد/خرمای جنوب نخستین محصول است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس از آغاز اجرای پایلوت طرح ملی توزیع محصولات کشاورزی از طریق شبکه سراسری پخش پگاه در این استان خبر داد و گفت: این طرح برای نخستینبار در کشور با توزیع خرمای تولیدی شهرستانهای مهر و لامرد کلید میخورد.
به گزارش ایلنا، در نشستی با حضور سمیه جوانمردی، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدجلال هاتف، مدیرعامل پخش سراسری بازارگستر پگاه و سعید بیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، روند اجرای طرح ملی توزیع محصولات کشاورزی از طریق شبکه سراسری پگاه بررسی و هماهنگیهای لازم انجام شد.
این طرح در راستای دستور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای بهرهگیری از ظرفیت گسترده شبکه توزیع پگاه در عرضه محصولات کشاورزی اجرایی میشود و استان فارس بهعنوان نخستین استان، اجرای آزمایشی آن را آغاز خواهد کرد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده و همزمان با سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیئت همراه به جنوب استان فارس در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۸ و ۹ مردادماه، خرمای تولیدی شهرستانهای مهر و لامرد بهعنوان نخستین محصول کشاورزی فارس وارد چرخه توزیع سراسری پگاه خواهد شد.
در ادامه نیز قرار است خرمای سایر شهرستانهای جنوبی فارس از طریق این شبکه در بازارهای کشور عرضه شود و دیگر محصولات کشاورزی مزیتدار استان نیز بهتدریج در چرخه توزیع گسترده پگاه قرار گیرند.
شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه با در اختیار داشتن ۲ هزار کامیون و قرارداد همکاری با حدود ۱۲۴ هزار فروشگاه در سراسر کشور، یکی از شبکههای گسترده توزیع کشور محسوب میشود. همچنین حدود ۴ هزار فروشگاه طرف قرارداد این شرکت در استان فارس و نزدیک به ۱۷ هزار فروشگاه در منطقه سه پخش پگاه شامل استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد فعالیت میکنند که ظرفیت قابل توجهی برای توزیع محصولات کشاورزی فارس فراهم کرده است.
فارس برای توسعه بازار محصولات کشاورزی ظرفیت بالایی دارد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، با اشاره به ظرفیتهای موجود برای اجرای این طرح اظهار کرد: ارتقای کیفیت تولیدات و شناسایی بازارهای جدید همواره در دستور کار شرکت پگاه قرار داشته و این مجموعه از توانمندی لازم برای ایفای نقش مؤثر در توسعه بازار محصولات کشاورزی برخوردار است.
سعید بیاری،افزود: ایجاد «کلانشهر کارآفرینی ایران» در شیراز از جمله برنامههای راهبردی در دست پیگیری است و تحقق این هدف به همراهی دستگاههای مختلف و حمایت جدی دولت از حوزه کارآفرینی نیاز دارد.
بیاری ادامه داد: استفاده از شبکه گسترده پخش پگاه برای توزیع محصولات کشاورزی، ایدهای خلاقانه و اثربخش است که میتواند منافع مستقیم آن به کشاورزان و تولیدکنندگان برسد.
رئیس شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان فارس گفت: این ایده از سوی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطرح شده و مورد استقبال جامعه هدف قرار گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان فارس برای اجرای این طرح خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاههای مرتبط، زیرساختهای لازم برای اجرای این برنامه در استان فراهم خواهد شد و فارس میتواند بهعنوان پیشگام اجرای این طرح ملی، الگویی برای سایر استانهای کشور باشد.
بیاری با تأکید بر ظرفیت پگاه بهعنوان یک سرمایه ملی افزود: بهرهگیری از این شبکه بزرگ توزیع در کنار حمایت از تولیدکنندگان داخلی، علاوه بر رونق اقتصاد کشاورزی، میتواند به توسعه اشتغال، افزایش درآمد تولیدکنندگان و کاهش فقر کمک کند.