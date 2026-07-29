به گزارش ایلنا، بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، در نشست ویژه پیگیری اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، بر ضرورت تبدیل توافقات تفاهم‌نامه‌ای به پروژه‌های عملیاتی تأکید کرد. وی با بررسی آخرین وضعیت تفاهم‌نامه‌های منعقدشده در جریان سفر ریاست جمهوری به استان و همچنین نتایج همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری، از برنامه‌ریزی جدی برای آغاز عملیات اجرایی طرح‌های آماده خبر داد.

خلیلی با اشاره به نقش کلیدی دستگاه‌های اجرایی در این مسیر، اظهار داشت: «دستگاه‌های اجرایی موظفند با هماهنگی بیشتر و رفع موانع موجود، زمینه آغاز عملیات اجرایی طرح‌های دارای آمادگی را در هفته دولت فراهم کنند تا بتوان آثار ملموس این سرمایه‌گذاری‌ها را در توسعه اقتصادی استان مشاهده کرد.»

وی همچنین رویکرد جدید استانداری را تغییر از پروژه‌های صرفاً عمرانی به سمت «طرح‌های اقتصادی» عنوان کرد. معاون اقتصادی استاندار اردبیل افزود: «اجرای تفاهمات سرمایه‌گذاری در استان، با رعایت دقیق پیوست‌های اجتماعی، ملاحظات زیست‌محیطی، پدافند غیرعامل و حفاظت از منابع طبیعی دنبال خواهد شد. هدف ما دستیابی به توسعه‌ای متوازن و پایدار است که در عین تسریع در اجرا، به محیط‌زیست و منابع طبیعی استان آسیبی وارد نکند.»

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