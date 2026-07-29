شتاب در اجرای تفاهمنامههای سرمایهگذاری اردبیل؛ کلنگ پروژههای آماده در «هفته دولت» به زمین میخورد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل از تسریع در عملیات اجرایی پروژههای سرمایهگذاری حاصل از سفر ریاست جمهوری و همایش بینالمللی سرمایهگذاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی استانداری، قرار است با رفع موانع دستگاههای اجرایی، پروژههای آماده در هفته دولت وارد مرحله عملیاتی شوند تا آثار توسعه اقتصادی در استان نمایان گردد.
به گزارش ایلنا، بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، در نشست ویژه پیگیری اجرای طرحهای سرمایهگذاری، بر ضرورت تبدیل توافقات تفاهمنامهای به پروژههای عملیاتی تأکید کرد. وی با بررسی آخرین وضعیت تفاهمنامههای منعقدشده در جریان سفر ریاست جمهوری به استان و همچنین نتایج همایش بینالمللی سرمایهگذاری، از برنامهریزی جدی برای آغاز عملیات اجرایی طرحهای آماده خبر داد.
خلیلی با اشاره به نقش کلیدی دستگاههای اجرایی در این مسیر، اظهار داشت: «دستگاههای اجرایی موظفند با هماهنگی بیشتر و رفع موانع موجود، زمینه آغاز عملیات اجرایی طرحهای دارای آمادگی را در هفته دولت فراهم کنند تا بتوان آثار ملموس این سرمایهگذاریها را در توسعه اقتصادی استان مشاهده کرد.»
وی همچنین رویکرد جدید استانداری را تغییر از پروژههای صرفاً عمرانی به سمت «طرحهای اقتصادی» عنوان کرد. معاون اقتصادی استاندار اردبیل افزود: «اجرای تفاهمات سرمایهگذاری در استان، با رعایت دقیق پیوستهای اجتماعی، ملاحظات زیستمحیطی، پدافند غیرعامل و حفاظت از منابع طبیعی دنبال خواهد شد. هدف ما دستیابی به توسعهای متوازن و پایدار است که در عین تسریع در اجرا، به محیطزیست و منابع طبیعی استان آسیبی وارد نکند.»