به گزارش ایلنا، در راستای ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی، دومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان نمین با ریاست مهران امانی، فرماندار شهرستان، در محل فرمانداری برگزار شد. در این نشست که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین اسدزاده، امام جمعه نمین و روزبه فتاحی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل برگزار شد، موضوعاتی از جمله جبران عقب‌ماندگی در حوزه مطالعه و توسعه زیرساخت‌های آموزشی مورد بحث قرار گرفت.

مهران امانی در این نشست با اشاره به پیشینه فرهنگی نمین، بر ضرورت جذب کودکان و نوجوانان به مراکز فرهنگی تأکید کرد. از سوی دیگر، روزبه فتاحی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، کتابداران را مشاوران فرهنگی جامعه دانست و بر نقش کتابخانه‌ها در خدمت به تمامی اقشار جامعه تأکید ورزید. همچنین امام جمعه نمین با اشاره به ضرورت جایگزینی آگاهی‌بخشی با آسیب‌های فضای مجازی، برگزاری مسابقات کتابخوانی را راهکاری مؤثر دانست.

در بخش دیگری از این نشست، از کتاب «از خاک تا افلاک» نوشته دکتر محرم یوسفی با موضوع تحلیل جنگ‌های نوین رونمایی شد. همچنین مهین سلامتی، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی نمین، در گزارشی از وضعیت موجود، از پیشرفت پروژه کتابخانه «دولت‌آباد» و رشد چشمگیر عضویت‌ها و منابع کتابخانه‌ای در شهرستان خبر داد.

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