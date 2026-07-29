جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری شهید خلبان مجید کاظمی در شیراز اعلام شد

به گزارش ایلنا، پیکر مطهر امیرسرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی، از خلبانان جنگنده سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش، پس از احراز شهادت و بازگشت به میهن، طی آیین‌هایی در شیراز تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام همراه با قرائت زیارت عاشورا، ساعت ۷ صبح روز پنجشنبه، ۹ مردادماه ۱۴۰۵، در مسجد صاحب‌الزمان (عج) پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برگزار می‌شود.

همچنین شامگاه پنجشنبه و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، آیین تشییع پیکر مطهر شهید با حضور اقشار مختلف مردم در یکی از میادین شهر شیراز برگزار خواهد شد.

مراسم اصلی تشییع و اقامه نماز بر پیکر مطهر شهید نیز روز جمعه، ۱۰ مردادماه، پس از اقامه نماز جمعه در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود. پس از این مراسم، پیکر شهید برای تشییع به سمت گلزار شهدای شیراز منتقل و در این مکان به خاک سپرده خواهد شد.

امیرسرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، از خلبانان نیروی هوایی ارتش و اهل شیراز، در جریان عملیات یازدهم اسفندماه سال گذشته به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، در این عملیات دو فروند بمب‌افکن سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مأموریت بمباران پایگاه العدید قطر را انجام دادند و در مسیر بازگشت بر فراز خلیج فارس، هدف سامانه‌های پدافندی قرار گرفتند. پس از آن، پیگیری وضعیت خلبانان ادامه یافت تا اینکه شهادت خلبان مجید کاظمی احراز و پیکر مطهر وی به کشور بازگردانده شد.

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