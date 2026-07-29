خودروی آئودی با سرعت 183 کیلومتر بر ساعت به پارکینگ رفت

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی در تشریح این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح ارتقاء ایمنی تردد در جاده های استان و با استقرار تیم های ویژه کنترل سرعت در آزادراه قزوین–زنجان مأموران حین پایش خودروهای عبوری، متوجه تردد یک دستگاه سواری آئودی با سرعت 183 کیلومتر بر ساعت شدند که به مراتب فراتر از حد مجاز بود.

وی افزود: با توجه به خطرآفرینی این سرعت برای سایر کاربران جاده، مأموران بلافاصله نسبت به صدور دستور ایست اقدام کردند، اما راننده بدون توجه به هشدارهای پلیس به مسیر خود ادامه داد که در نهایت با هماهنگی واحدهای گشتی، خودرو متوقف و پس از اعمال قانون به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان با هشدار نسبت به اینکه محورهای مواصلاتی استان جایگاهی برای تخلفات حادثه ساز نیست، خاطرنشان کرد: گشت های محسوس و نامحسوس پلیس به طور مستمر رفتار رانندگان را رصد کرده و برخوردهای قانونی و بازدارنده در انتظار متخلفانی است که امنیت تردد شهروندان را به مخاطره می‌اندازند.

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