کشف و ضبط بیش از ۱۰ تن گوشت مرغ غیربهداشتی و پلمپ واحد متخلف در آذربایجان شرقی
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: ۱۰ تن گوشت مرغ غیربهداشتی و غیرقابل مصرف انسانی از یک واحد قطعه بندی مرغ در این استان کشف و واحد مذکور پلمب شد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صمد حضرتی، افزود: در راستای صیانت از سلامت عمومی شهروندان و تشدید نظارت بر مراکز نگهداری و عرضه فرآوردههای خام دامی و برخورد قانونی با متخلفان، گشت مشترک با حضور معاون قضایی و نظارت این ادارهکل و کارشناسان ادارهکل دامپزشکی استان از یک واحد قطعهبندی مرغ بازرسی انجام دادند.
وی اظهار کرد: در جریان این بازرسی، میزان گوشت مرغ مذکور به دلیل عدم رعایت ضوابط و شرایط بهداشتی، غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شده و از چرخه عرضه و توزیع خارج شد و محل قطعه بندی تا تعیین تکلیف پلمب شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: پس از انجام بررسیهای تخصصی و اعلام نظر کارشناسان ادارهکل دامپزشکی استان، ارزش محموله مکشوفه حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد و برای واحد متخلف، پرونده قضایی تشکیل شد تا مطابق قوانین و مقررات، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
حضرتی، با تاکید بر ضرورت برخورد سریع و قاطع با هرگونه اقدام تهدیدکننده سلامت عمومی، گفت: سلامت و امنیت غذایی مردم از مهمترین اولویتهای دستگاههای نظارتی است و تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف بهداشتی و اقدامی که سلامت جامعه و حقوق شهروندان را به مخاطره بیاندازد، بدون اغماض و در چارچوب قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.
وی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی همواره در کنار مردم و اصناف قانونمدار، متعهد و منصف بوده و از فعالیت سالم و قانونی اصناف حمایت میکند اما با متخلفان و اصناف بیانصافی که با اقدامات خود سلامت عمومی، حقوق مصرفکنندگان و آرامش بازار را خدشهدار میکنند، با جدیت و قاطعیت برخورد می کند.
حضرتی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، عرضه فرآوردههای غیربهداشتی و غیرقابل مصرف یا سایر تخلفاتی که سلامت عمومی جامعه را تهدید می کند، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵.ir سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد بررسی و پیگیری قانونی قرار گیرد.