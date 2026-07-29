رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه مطرح کرد؛
اظهارات ترامپ میتواند مسئولیت بینالمللی آمریکا را اثبات کند
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت اظهارات رسمی مقامات عالیرتبه دولتها در حقوق بینالملل گفت: اظهارات و اقاریر رسمی درباره تهدید، استفاده از زور، تحریم، عملیات نظامی و اهداف اقدامات دولتها، در کنار سایر ادله میتواند برای اثبات قصد، آگاهی و مسئولیت بینالمللی دولتها مورد استناد قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، حسن عبدلیانپور با تشریح محتوای این اثر اظهار کرد: این کتاب با گردآوری و تحلیل صدها اظهار رسمی دونالد ترامپ، مجموعهای مستند از اظهارات، تهدیدها و مواضع وی علیه ایران را ارائه کرده که میتواند در مسیر بررسی و پیگیری مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا مورد استناد قرار گیرد.
نویسنده کتاب «وقتی کلمه بوی باروت میدهد؛ دانشنامه حقوقی گفتار نفرتآمیز و جنگ رسانهای دونالد ترامپ علیه ایران»، افزود: در حقوق بینالملل، اظهارات رسمی مقامات عالیرتبه دولتها صرفاً موضعگیری سیاسی یا رسانهای تلقی نمیشود، بلکه میتواند در کنار اقدامات عملی دولتها، بهعنوان قرینه و مستند حقوقی برای تحلیل قصد، سیاست، آگاهی و مسئولیت بینالمللی آنان مورد توجه قرار گیرد.
عبدلیانپور با اشاره به رویکرد حقوقی و اسنادی کتاب ادامه داد: این اثر نشان میدهد که چگونه ادبیات رسمی قدرت در دورههای مختلف ریاستجمهوری ترامپ، از مخالفت با برجام و خروج از آن تا سیاست فشار حداکثری، ترور سردار شهید سلیمانی، جنگهای مورد اشاره در کتاب و تهدیدهای پساجنگ، در چارچوب موضوعاتی همچون تحریم، تهدید، جنگ روانی و مشروعسازی خشونت علیه ایران قابل تحلیل است.
وی گفت: در این اثر، با تکیه بر قواعد بنیادین حقوق بینالملل از جمله منع تهدید یا توسل به زور، اصل عدم مداخله، حق تعیین سرنوشت و مسئولیت بینالمللی دولتها، مجموعه این اظهارات و اقدامات بررسی شده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره ساختار کتاب نیز اظهار کرد: این اثر در هفت فصل تدوین شده و اظهارات ترامپ را بر اساس زمان، رسانه، مخاطب، موضوع و شدت خصومت دستهبندی کرده است.
وی افزود: در فصلهای مختلف کتاب، موضوعاتی از جمله مخالفت با برجام و خروج یکجانبه از آن، بازگشت تحریمها، پرونده ترور سردار شهید سلیمانی، سیاست فشار حداکثری، تهدیدهای پیش از جنگ، تحولات جنگهای مورد اشاره در کتاب، تهدید علیه تنگه هرمز، نفت و کشتیرانی، مذاکره اجباری و نقش رسانههای همسو در بازتولید خصومت مورد بررسی قرار گرفته است.
عبدلیانپور تصریح کرد: در این کتاب با استناد به اسناد معتبر بینالمللی از جمله منشور ملل متحد، قطعنامههای شورای امنیت، آرای دیوان بینالمللی دادگستری، گزارشهای گزارشگران ویژه سازمان ملل و طرح مواد مسئولیت دولتها، اظهارات ترامپ در چارچوب قواعدی مانند منع تهدید به زور، اصل عدم مداخله، حق تعیین سرنوشت، حمایت از غیرنظامیان و میراث فرهنگی و مسئولیت بینالمللی دولتها ارزیابی شده است.
وی با تأکید بر اینکه اظهارات ترامپ را نمیتوان مجموعهای از واکنشهای پراکنده و انتخاباتی دانست، گفت: این اظهارات در کنار خروج از برجام، بازگشت تحریمهای فراگیر، سیاست فشار حداکثری، ترور سردار شهید سلیمانی، تهدیدها و جنگ روانی، زنجیرهای مستمر و قابل تحلیل در حقوق بینالملل ایجاد میکند.
نویسنده کتاب «وقتی کلمه بوی باروت میدهد؛ دانشنامه حقوقی گفتار نفرتآمیز و جنگ رسانهای دونالد ترامپ علیه ایران»، ادامه داد: در بسیاری از پروندههای بینالمللی، اثبات قصد، آگاهی و وجود یک سیاست مستمر برای ارتکاب اعمال متخلفانه، از بخشهای مهم فرآیند رسیدگی است. از این رو، اظهارات علنی مقامات عالیرتبه درباره تحریم، تهدید به استفاده از زور، عملیات نظامی یا اعمال فشار برای تغییر رفتار یک دولت یا ملت، در کنار اقدامات عملی، میتواند بهعنوان قرائن و مستندات حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
عبدلیانپور خاطرنشان کرد: این کتاب صرفاً روایت یک مقطع تاریخی نیست، بلکه مجموعهای مستند از مواضع رسمی است که میتواند برای پژوهشگران، حقوقدانان، وکلا، دیپلماتها و مراجع رسیدگی در بررسی موضوع مسئولیت بینالمللی دولتها مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پایان گفت: هدف از تألیف این اثر، ثبت و حفظ حافظه حقوقی ملت ایران بر پایه اسناد رسمی و فراهم کردن منبعی برای پژوهش، استناد و پیگیریهای حقوقی در مجامع داخلی و بینالمللی بوده است.