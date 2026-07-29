خرید ۲۶۱هزا تن گندم از کشاورزان استان

به گزارش ایلنا، امید امیدی شاه آباد روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه در جلسه کارگروه رصد و پایش گندم، آرد و نان استان اظهارداشت: ۲۶۱ هزار تن گندم از کشاورزان استان توسط مراکز خرید تضمینی گندم خریداری شده که به میزان ۳۸ درصد از مطالبات ثبت شده کشاورزان در بانک‌های عامل پرداخت شده است.

وی ادامه‌داد: همچنین میزان ۳۳۸ تن کاملینا و ۸۳۵ تن کلزا نیز خریداری که تقریبا ۹۰ درصد از مطالبات کشاورزان در این حوزه پرداخت شده است.

معاون اقتصادی استاندار لرستان ضمن قدردانی از تلاش‌های اعضای این کمیته، اظهارداشت: با توجه به تاکیدات استاندار لرستان مبنی بر افزایش کیفیت آرد و نان کلیه دستگاه، های ذیربط می‌بایست نهایت تلاش خود را در این زمینه بکار گرفته و با تامین گندم با کیفیت و همچنین نظارت بر چرخه آرد و نان اعم از فعالیت کارخانجات تولید آرد و خبازی‌ها این امر را محقق نمایند.

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