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توقیف پژو پرشیا حامل 300 گرم شیشه در قزوین

توقیف پژو پرشیا حامل 300 گرم شیشه در قزوین
کد خبر : 1820049
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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدراستان قزوین از کشف 300گرم مواد مخدر صنعتی و روانگردان از نوع شیشه که به صورت ماهرانه در صندوق عقب پژوپارس قاچاقچیان جاساز شده بود، در ورودی شهر قزوین خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی خمسه در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح آرامش و مبارزه با سوداگران مرگ، ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات فنی از حمل مقداری شیشه توسط راننده سواری پژو پارس مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. 

وی افزود: با توجه به اقدامات فنی و پلیسی خودرو پژو پارس در آزاد راه قزوین-کرج شناسایی شد و ماموران پس ازتعقیب و مراقبت خودرو را در ورودی شهر قزوین متوقف کردند. 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با اشاره به اینکه در بازرسی از صندوق عقب این خودرو 300 گرم مواد مخدر از نوع شیشه که به صورت ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف شد، گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

 

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