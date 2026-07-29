اجرای ۱۲۴ مورد رفع تصرف از بستر و حریم رودخانهها در فارس
مدیر رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای فارس از اجرای ۱۲۴ مورد آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانهها و سواحل استان در سه ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی حاتمی با تشریح عملکرد فصل بهار مدیریت رودخانهها و سواحل این شرکت اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال، ۲۳ مورد اخطار به برداشتکنندگان شن و ماسه از بستر و حریم رودخانههای استان ابلاغ شد.
وی افزود: طی این مدت، ۱۹۸ مورد اخطاریه دوم نیز به برداشتکنندگان شن و ماسه ابلاغ و در مجموع ۱۳۱ مورد طرح شکایت علیه متصرفان بستر و حریم رودخانهها و سواحل استان انجام شد.
مدیر رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای فارس با بیان اینکه طی این مدت ۱۲۴ مورد آزادسازی و رفع تصرف در نقاط مختلف استان انجام شده است، گفت: در مجموع حدود ۱۱.۵ هکتار از بستر و حریم رودخانهها و سواحل استان آزادسازی شد.
حاتمی ادامه داد: از مجموع ۱۲۴ مورد رفع تصرف انجامشده، ۴۷ مورد با حکم دادستانی و ۷۷ مورد نیز به صورت توافقی و بر اساس دستور دادستانی اجرایی شده است.
وی همچنین از توقیف ۱۴ مورد ادوات و تجهیزات و توقف ۳۸ مورد عملیات تخریب و تصرف اراضی بستر و حریم رودخانهها و سواحل استان طی سه ماهه نخست امسال خبر داد.