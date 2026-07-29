به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سید مصطفی جعفری اظهار کرد: رویداد رسانه‌ای «جنگ رمضان» به مرحله داوری رسیده و از مجموع 791 اثر ارسالی به دبیرخانه، 737 اثر موفق به کسب شرایط لازم برای حضور در این مرحله شدند.

وی با اشاره به روند بررسی آثار افزود: با توجه به اینکه مجوز فعالیت رسانه‌ها از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات برای رسانه‌های چاپی و برخط صادر می‌شود، آثار ارسالی باید در سایت رسانه منتشر شده یا در قالب نسخه چاپی ارائه می‌شد. با این حال برخی شرکت‌کنندگان به جای بارگذاری لینک انتشار اثر در رسانه دارای مجوز، از لینک پیام‌رسان‌های داخلی همچون ایتا استفاده کرده بودند که مورد تأیید دبیرخانه جشنواره قرار نگرفت.

جعفری تصریح کرد: بر همین اساس 54 اثر به دلیل عدم انطباق با ضوابط اعلام‌شده از فرآیند داوری حذف شدند و در نهایت 737 اثر به مرحله نهایی داوری راه یافت.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین با اشاره به استقبال رسانه‌های خارج از استان از این رویداد رسانه‌ای اظهار کرد: جشنواره «جنگ رمضان» برای نخستین بار در کشور به ابتکار خانه مطبوعات استان قزوین برگزار می‌شود و در همین راستا پنج رسانه از استان‌های خراسان رضوی، قم و خوزستان با ارسال 24 اثر در این رویداد شرکت کردند.

وی افزود: با موافقت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، آثار ارسالی این رسانه‌ها مورد تأیید دبیرخانه قرار گرفت و به مرحله داوری راه یافت.

جعفری خاطرنشان کرد: استقبال رسانه‌های سایر استان‌ها از نخستین دوره این جشنواره، نشان‌دهنده ظرفیت ملی این رویداد و توجه فعالان رسانه‌ای کشور به موضوعات مطرح‌شده در آن است.

وی درباره جوایز جشنواره نیز گفت: برای برگزیدگان بخش اصلی جشنواره به ترتیب 100، 70 و 50 میلیون ریال جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. همچنین در بخش ویژه نیز نفرات برتر به ترتیب جوایز 60، 40 و 20 میلیون ریالی دریافت خواهند کرد.

جعفری ابراز امیدواری کرد برگزاری این جشنواره بتواند زمینه ارتقای کیفیت تولیدات رسانه‌ای و تبیین نقش رسانه‌ها در روایت رویدادهای مهم و اثرگذار کشور را فراهم کند.

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