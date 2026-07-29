رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد؛
تعیین تکلیف ۱۰۳ هزار هکتار از اراضی فارس در یک ماه
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اعلام تعیین تکلیف و تثبیت بالغ بر ۱۰۳ هزار و ۸۶۷ هکتار از اراضی استان، از نهایی شدن بررسی ۶۰ پلاک ثبتی در کمیسیون استانی رفع تداخلات طی ماه جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی در گزارشی از روند اقدامات انجام شده اعلام کرد: در نتیجه تصمیمات اتخاذشده در کمیسیون استانی، مجموعاً ۸۲ هزار و ۲۱۷ هکتار از اراضی به عنوان اراضی ملی و ۲۱ هزار و ۶۴۹ هکتار به عنوان اراضی غیرملی در استان فارس تثبیت شده است.
این مقام ارشد جهاد کشاورزی با اشاره به فعالیتهای فشرده زمانی یک ماه گذشته عنوان کرد: ۶۰ پلاک ثبتی با همکاری مشترک مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها، شرکتهای مشاور و عوامل اجرایی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و وضعیت آنها تعیین تکلیف شده است.
بهجت حقیقی بیان کرد: طبق آمار منتشر شده، بیشترین سهم از این بررسیها مربوط به شهرستان سروستان با ۲۲ پلاک و شهرستان زریندشت با ۱۷ پلاک بوده است.
به گفته وی؛ شهرستانهای اقلید با ۹ پلاک، خرمبید با چهار پلاک، سرچهان با چهار پلاک، لارستان با ۲ پلاک و شهرستانهای خنج و مرودشت هر کدام یک پلاک در این روند مشارکت داشتهاند.
این مقام مسئول با تأکید بر نقش تخصصی شرکتهای مشاور در پیشبرد این فرآیند، از عملکرد آنها قدردانی کرد و اعلام کرد: مسئولیت تهیه و تکمیل پروندههای این ۶۰ پلاک میان شرکتهای فعال این حوزه تقسیم شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با توجه به اهمیت استراتژیک طرح رفع تداخلات، اظهار کرد: اجرای این طرح نه تنها به تثبیت مالکیتها و صیانت از حقوق بهرهبرداران کمک میکند، بلکه با کاهش اختلافات ملکی و ایجاد شفافیت در مدیریت زمین، بستری مناسب برای سرمایهگذاری و توسعه پایدار بخش کشاورزی در استان فراهم میسازد و این موضوع از اولویتهای اصلی مدیریت امور اراضی استان فارس محسوب میشود.