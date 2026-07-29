بخش عمده آتشسوزی هورالعظیم مهار شد؛ تلاش برای خاموشی کامل در مناطق صعبالعبور ادامه دارد
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اعلام مهار بخش قابل توجهی از آتشسوزی در بخش شمالی تالاب هورالعظیم گفت: عملیات اطفای حریق در محدودههای قابل دسترس به پایان رسیده و نیروهای عملیاتی اکنون برای خاموش کردن آخرین کانونهای آتش در مناطق صعبالعبور، تجهیزات سنگینتری را به منطقه اعزام میکنند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محمدجواد اشرفی امروز چهارشنبه با تشریح آخرین وضعیت آتشسوزی تالاب هورالعظیم اظهار کرد: بخش اعظم محدودههای درگیر حریق مهار شده و تنها یک کانون آتش به دلیل دشواری دسترسی و نبود امکان استقرار نیروهای عملیاتی همچنان فعال است.
وی افزود: از نخستین ساعات وقوع آتشسوزی، عملیات اطفای حریق با بهکارگیری ۶ دستگاه خودروی آتشنشانی آغاز شد و تیمهای عملیاتی موفق شدند تمامی بخشهایی را که امکان دسترسی زمینی به آنها وجود داشت، تحت کنترل درآورند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به ادامه عملیات در آخرین نقاط درگیر تصریح کرد: هماهنگیهای لازم برای اعزام دو خودروی آتشنشانی مجهز با توان عملیاتی و ظرفیت پرتاب آب بیشتر انجام شده است تا عملیات در مناطق سختگذر نیز با سرعت بیشتری دنبال شود.
اشرفی ابراز امیدواری کرد با ورود تجهیزات جدید، عملیات مهار کامل آتش و خنکسازی کانونهای باقیمانده طی دو تا سه ساعت آینده به پایان برسد و خطر گسترش دوباره حریق به طور کامل برطرف شود.
به گزارش ایلنا، آتشسوزی در مخزن شماره یک تالاب هورالعظیم واقع در شمال این تالاب، از ظهر سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ آغاز شد که به گفته مسئولان محیط زیست علت دقیق آن در دست بررسی است، اما بر اساس شواهد اولیه، احتمال میرود این حریق منشا انسانی و عمدی داشته باشد.