معاون علمی رئیسجمهور در گرگان:
گلستان به قطب صادرات محصولات دانشبنیان و تعاملات فناورانه با اوراسیا تبدیل میشود
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور بر ظرفیتهای ویژه استان گلستان برای توسعه شرکتهای دانشبنیان کشاورزی و ایجاد پایگاه صادراتی محصولات فناورانه به کشورهای اوراسیا تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از گلستان، حسین افشین در حاشیه نشست با نخبگان استان گلستان، ضمن اشاره به مطالعات دقیق صورتگرفته پیرامون ظرفیتهای این استان اظهار داشت: گلستان به دلیل برخورداری از منابع طبیعی غنی، موقعیت ممتاز مرزی و وجود سرمایههای انسانی نخبه و دانشگاههای توانمند، از جایگاه ویژهای در نقشه توسعه فناوری کشور برخوردار است.
وی با تبیین دو محور راهبردی برای توسعه استان افزود: تمرکز بر تقویت شرکتهای دانشبنیان با محوریت حوزه کشاورزی و ایجاد مرکز صادراتی محصولات دانشبنیان جهت گسترش تبادلات علمی و فناورانه با کشورهای عضو اوراسیا، دو گام اساسی برای شکوفایی اقتصادی استان است.
حسین افشین تصریح کرد: مقرر شده است با برگزاری جلسات مشترک میان دانشگاه، استانداری و سازمان تعاملات بینالملل معاونت علمی، بستر لازم برای پاسخگویی به نیازهای فناورانه کشورهای منطقه و فعالسازی ظرفیتهای بومی استان فراهم شود. وی ابراز امیدواری کرد با جدیت و پیگیری مدیریت استان، زیرساختهای لازم برای راهاندازی این مرکز بهزودی مهیا گردد.
در ادامه، علیاصغر طهماسبی استاندار گلستان، با تأکید بر اهتمام جدی مدیریت ارشد استان برای بهرهگیری از اقتصاد دانشبنیان، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای بنیاد نخبگان و شرکتهای دانشبنیان در اولویت برنامههای اجرایی استان قرار دارد.
استاندار گلستان با تجلیل از نقش نخبگان در دستیابی به پیشرفتهای علمی کشور، افزود: تحقق جهش اقتصادی در استان در گرو بهرهگیری هدفمند از دستاوردهای علمی مراکز دانشگاهی و مجموعههای دانشبنیان است و استانداری گلستان با تمام توان از فرآیندهای توسعه فناوری حمایت خواهد کرد.