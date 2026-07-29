به گزارش ایلنا از گلستان، حیدر آسیابی در جلسه اعضای جدید هیئت مدیره پتروشیمی شهید رئیسی گلستان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع موانع حقوقی پتروشیمی استان، گفت: همه موانع حقوقی پروژه پتروشیمی گلستان برطرف شده و در حال حاضر هیچ مانع حقوقی بر سر راه اجرای این طرح وجود ندارد.

وی با بیان این که با رفع این موانع، زمینه برای آغاز عملیات اجرایی فراهم شده افزود: در جلسه امروز اعضای جدیدهیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی اعلام کردند عملیات تجهیز کارگاه و اجرای این پروژه از نیمه دوم امسال آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: هر چند بخش اجرایی در حیطه وظایف دادگستری استان نیست اما برای احقاق حقوق مردم و کمک به توسعه استان هر جا نیاز به حضور دادگستری برای پیشبرد برنامه‌های این پروژه وجود داشته باشد، ورود می‌کنیم.

پتروشیمی گلستان یکی از ابرپروژههای استان است که سال ۱۴۰۰ با دستور رئیس قوه قضاییه در سفر استانی به گلستان، دادگستری استان ورود کرد و پس از یک ماراتن حقوقی پیچیده، تکمیل پروژه این شرکت به هلدینگ خلیج فارس سپرده شد.

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