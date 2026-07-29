خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کل دادگستری گلستان:

با رفع کامل موانع حقوقی پتروشیمی گلستان، هیچ بهانه‌ای برای تأخیر در اجرای پروژه وجود ندارد / آغاز عملیات اجرایی از نیمه دوم امسال

با رفع کامل موانع حقوقی پتروشیمی گلستان، هیچ بهانه‌ای برای تأخیر در اجرای پروژه وجود ندارد / آغاز عملیات اجرایی از نیمه دوم امسال
کد خبر : 1819987
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: همه موانع حقوقی پروژه پتروشیمی گلستان برطرف شده است و هیچ بهانه‌ای برای تأخیر در اجرای پروژه وجود ندارد.

به گزارش ایلنا از گلستان، حیدر آسیابی در جلسه اعضای جدید هیئت مدیره پتروشیمی شهید رئیسی گلستان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع موانع حقوقی پتروشیمی استان، گفت: همه موانع حقوقی پروژه پتروشیمی گلستان برطرف شده و در حال حاضر هیچ مانع حقوقی بر سر راه اجرای این طرح وجود ندارد. 

وی با بیان این که با رفع این موانع، زمینه برای آغاز عملیات اجرایی فراهم شده افزود: در جلسه امروز اعضای جدیدهیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی اعلام کردند عملیات تجهیز کارگاه و اجرای این پروژه از نیمه دوم امسال آغاز خواهد شد. 

وی تاکید کرد: هر چند بخش اجرایی در حیطه وظایف دادگستری استان نیست اما برای احقاق حقوق مردم و کمک به توسعه استان هر جا نیاز به حضور دادگستری برای پیشبرد برنامه‌های این پروژه وجود داشته باشد، ورود می‌کنیم. 

پتروشیمی گلستان یکی از ابرپروژههای استان است که سال ۱۴۰۰ با دستور رئیس قوه قضاییه در سفر استانی به گلستان، دادگستری استان ورود کرد و پس از یک ماراتن حقوقی پیچیده، تکمیل پروژه این شرکت به هلدینگ خلیج فارس سپرده شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل