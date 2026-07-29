کرج میزبان دیدار خیریه ستارگان فوتبال و هنر ایران برای گرامیداشت شهدای کودک و نوجوان+فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، هومن جوادی، مدیرعامل باشگاه ستارگان هنر ایران، در نشست خبری که به مناسبت برگزاری دیدار خیریه «یادمان شهدای کودک و نوجوان استان البرز» برگزار شد، اظهار کرد: تیم ستارگان هنر ایران روز پنجشنبه در کرج مقابل تیم ستارگان پیشکسوت البرز به میدان می‌رود تا با برگزاری یک دیدار نمادین، یاد و خاطره شهدای خردسال استان البرز، دانش‌آموزان شهید میناب و سایر کودکان شهید کشور را گرامی بدارد و پیام همدلی هنرمندان با خانواده‌های آنان را به گوش جامعه برساند.

وی با اشاره به حضور جمعی از هنرمندان شناخته‌شده کشور از جمله حسن فتحی، امیرحسین صادقی، سیدجواد هاشمی، منوچهر هادی، هادی حجازی‌فر و دیگر چهره‌های مطرح سینما، تلویزیون و موسیقی گفت: همه اعضای این تیم با انگیزه حضور در یک رویداد فرهنگی و خیرخواهانه به کرج می‌آیند و امیدواریم مردم نیز از این برنامه استقبال کنند.

مدیرعامل باشگاه ستارگان هنر ایران با اشاره به اینکه این مسابقه فقط یک بازی فوتبال نیست؛ ادای احترام به کودکان شهید است، افزود: از ابتدا تلاش کردیم فعالیت این مجموعه از فضای صرفاً رقابتی فوتبال فاصله بگیرد و هنر و ورزش را در خدمت مسئولیت‌های اجتماعی قرار دهیم. هدف ما ایجاد امید، همدلی و همراهی با مردم، به‌ویژه خانواده‌هایی است که در حوادث تلخ اخیر عزیزان خود را از دست داده‌اند.

جوادی با تشریح سابقه تشکیل این مجموعه گفت: هسته اولیه تیم هنرمندان در اواخر دهه ۷۰ شکل گرفت اما حدود ۱۵ سال پیش باشگاه «ستارگان هنر ایران» را با هویت مستقل و با حضور هنرمندانی که دارای سوابق حرفه‌ای و رزومه هنری بودند، راه‌اندازی کردیم.

وی ادامه داد: این باشگاه متعلق به همه هنرمندان کشور است و در آینده نیز در صورت فراهم شدن شرایط، ایجاد شعب استانی و برگزاری لیگ ستارگان هنر را دنبال خواهیم کرد.

مدیرعامل باشگاه ستارگان هنر ایران همچنین از گرامیداشت یاد زنده‌یاد اکبر عبدی در حاشیه این مسابقه خبر داد و گفت: مرحوم اکبر عبدی از همراهان ارزشمند این مجموعه بود و تلاش می‌کنیم بخشی از خدمات و جایگاه این هنرمند فقید را در این مراسم پاس بداریم.

این مسابقه پیام همدلی مردم با خانواده‌های داغدار را منتقل می‌کند

حسن کرمی، دبیر کانون مربیان فوتبال البرز، نیز با قدردانی از حضور تیم ستارگان هنر ایران و پیشکسوتان فوتبال گفت: همه دوستان بدون هیچ چشمداشتی دعوت ما را پذیرفتند و برای برگزاری این رویداد در کنار ما قرار گرفتند که از آنان صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی اظهار کرد: هدف اصلی این مسابقه حمایت معنوی از خانواده‌هایی است که فرزندان خود را از دست داده‌اند. هیچ اقدامی جای خالی این کودکان را پر نمی‌کند، اما امیدواریم این حرکت فرهنگی و ورزشی بتواند نشان‌دهنده احترام و همدلی مردم با این خانواده‌ها باشد.

کرمی با اشاره به شرایط کشور در ماه‌های اخیر افزود: مردم ایران همیشه در سخت‌ترین روزها کنار یکدیگر بوده‌اند و این مسابقه نیز با همین نگاه برگزار می‌شود تا یاد کودکان شهید برای همیشه زنده بماند.

وی درباره جزئیات این برنامه گفت: دیدار خیریه روز پنجشنبه ساعت ۱۷ در ورزشگاه شریعتی کرج برگزار می‌شود و محور اصلی آن مسابقه فوتبال است. در صورت هماهنگی با بنیاد شهید، از تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا نیز تجلیل خواهد شد و شاخه‌های گل به یاد شهدای کودک و نوجوان اهدا می‌شود.

دبیر کانون مربیان فوتبال البرز با تاکید بر لزوم حمایت مسئولان و مدیران ورزشی همچنین از دعوت مسئولان استانی، رئیس کانون مربیان فوتبال ایران و جمعی از پیشکسوتان فوتبال کشور برای حضور در این مراسم خبر داد.

نتیجه بازی مهم نیست؛ مهم زنده نگه داشتن یاد کودکان شهید است

نادر فریادشیران، رئیس کمیته پیشکسوتان کشور، نیز در این نشست با تأکید بر اهداف فرهنگی این مسابقه گفت: این دیدار یک بازی نمادین برای پاسداشت شهدای خردسال و نوجوان استان البرز و دیگر کودکان شهید کشور، به‌ویژه شهدای میناب است و امیدواریم بتواند مرهمی هرچند کوچک بر آلام خانواده‌های آنان باشد.

وی افزود: پیشکسوتان فوتبال همواره در برنامه‌های فرهنگی و خیرخواهانه در کنار مردم بوده‌اند و امروز نیز با همین نگاه در این مسابقه حضور پیدا می‌کنند.

فریادشیران با بیان اینکه نتیجه مسابقه اهمیت چندانی ندارد، اظهار کرد: آنچه ارزشمند است، گردهم آمدن چهره‌های ورزشی و هنری برای ترویج همدلی و مسئولیت اجتماعی است.

رئیس کمیته پیشکسوتان کشور همچنین خواستار حضور گسترده‌تر پیشکسوتان فوتبال استان البرز در چنین برنامه‌هایی شد و گفت: البرز ظرفیت‌های فراوانی در فوتبال دارد و امیدواریم همه پیشکسوتان با کنار گذاشتن اختلاف‌نظرها، در کنار یکدیگر برای اهداف فرهنگی و اجتماعی فعالیت کنند.

وی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به مشکلات معیشتی و درمانی برخی پیشکسوتان فوتبال تأکید کرد و خواستار حمایت مسئولان و خیران از این قشر شد.

حمایت از ورزش، بخشی از مسئولیت اجتماعی مجموعه نورنگاه است

ابوالحسن ملک‌فر، حامی مالی این مسابقه، نیز با اشاره به اهمیت حمایت از رویدادهای فرهنگی و ورزشی گفت: مجموعه نورنگاه همواره تلاش کرده در کنار فعالیت‌های تخصصی خود، از برنامه‌هایی که در راستای توسعه ورزش و تقویت مسئولیت اجتماعی برگزار می‌شود، حمایت کند.

وی افزود: فوتبال پرمخاطب‌ترین رشته ورزشی کشور است و می‌تواند علاوه بر جنبه‌های رقابتی، پیام‌آور همدلی، انسجام اجتماعی و فعالیت‌های خیرخواهانه باشد.

مدیر کلینیک چشم‌پزشکی نورنگاه خاطرنشان کرد: با افتخار حمایت از این رویداد را پذیرفتیم و امیدواریم برگزاری چنین مسابقاتی علاوه بر گرامیداشت یاد شهدای کودک و نوجوان، به توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی و تقویت روحیه همبستگی در جامعه کمک کند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، دیدار خیریه «یادمان شهدای کودک و نوجوان استان البرز» روز پنجشنبه هشتم مردادماه از ساعت ۱۷ در ورزشگاه شریعتی کرج برگزار می‌شود. در این مسابقه، تیم ستارگان پیشکسوت فوتبال البرز برابر تیم ستارگان هنر ایران به میدان خواهد رفت و در حاشیه آن از خانواده‌های شهدای کودک و نوجوان و همچنین یاد و خاطره زنده‌یاد اکبر عبدی، هنرمند فقید کشور، تجلیل خواهد شد. این برنامه با همکاری کانون مربیان فوتبال ایران، باشگاه ستارگان هنر ایران و جمعی از فعالان حوزه ورزش و فرهنگ برگزار می‌شود.

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