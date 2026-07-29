مدیر مخابرات منطقه اردبیل:
توسعه فیبر نوری اولویت نخست وغیرقابلتعارف ما در مسیر تحقق اهداف راهبردی است.
مدیر مخابرات منطقه اردبیل با تأکید بر اهمیت حیاتی توسعه زیرساختهای مبتنی بر فیبر نوری در سطح استان، گفت:دستیابی به اهداف کلان شرکت مخابرات ایران در سایه تلاش و تمرکز تمامی مدیران و رؤسای مناطق مخابراتی میسر است؛ لذا باید با جدیت بیشتری برای تحقق این اهداف تلاش کنیم.
به گزارش ایلنا، جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه اردبیل با هدف بررسی گزارش عملکرد و اولویت بخشی به پروژههای توسعه فیبر نوری برگزار شد.
این نشست با حضور جوادی زارع، مدیر مخابرات منطقه اردبیل، معاون شبکه، مدیران و رؤسای ادارات ستادی و همچنین رؤسای مراکز مخابراتی شهرستانهای تابعه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
جلسه با تقدیر ویژه جوادی زارع از تلاش و پشتکار تعدادی از همکاران در حوزههای مختلف آغاز شد.
وی در این راستا، ضمن رضایت از دستاوردهای چشمگیر اخیر منطقه، از کسب رتبه هشتم کشوری در طرحهای اختصاصی،رتبه دوم در حوزه FTTO و رتبه سوم در دیتای تجاری قدردانی کرد و آن را نتیجه تمرکز، توانمندی و عملکرد متمایز تیمهای اجرایی دانست.
در ادامه جلسه، رئیس اداره برنامهریزی و کنترل پروژه به ارائه گزارش دقیق عملکرد پرداخت و سپس مدیران و رؤسای شهرستانهای تابعه و مراکز مخابراتی، ضمن بررسی وضعیت موجود، نظرات و پیشنهادهای خود را جهت پیشبرد اهداف راهبردی مخابرات منطقه ارائه کردند.
جوادی زارع در این نشست با تأکید بر اهمیت حیاتی توسعه زیرساختهای مبتنی بر فیبر نوری در سطح استان، خاطرنشان کرد: دستیابی به اهداف کلان شرکت مخابرات ایران در سایه تلاش و تمرکز تمامی مدیران و رؤسای مناطق مخابراتی میسر است؛ لذا باید با جدیت بیشتری برای تحقق این اهداف تلاش کنیم.
وی افزود: توسعه زیرساختهای نوری، اولویت نخست و غیرقابل تعارف مجموعه در مسیر تحقق استراتژیهای بلندمدت است.