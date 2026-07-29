خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر مخابرات منطقه اردبیل:

توسعه فیبر نوری اولویت نخست وغیرقابل‌تعارف ما در مسیر تحقق اهداف راهبردی است.

توسعه فیبر نوری اولویت نخست وغیرقابل‌تعارف ما در مسیر تحقق اهداف راهبردی است.
کد خبر : 1819962
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر مخابرات منطقه اردبیل با تأکید بر اهمیت حیاتی توسعه زیرساخت‌های مبتنی بر فیبر نوری در سطح استان، گفت:دستیابی به اهداف کلان شرکت مخابرات ایران در سایه تلاش و تمرکز تمامی مدیران و رؤسای مناطق مخابراتی میسر است؛ لذا باید با جدیت بیشتری برای تحقق این اهداف تلاش کنیم.

به گزارش ایلنا،  جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه اردبیل با هدف بررسی گزارش عملکرد و اولویت‌ بخشی به پروژه‌های توسعه فیبر نوری برگزار شد. 

این نشست با حضور  جوادی‌ زارع، مدیر مخابرات منطقه اردبیل، معاون شبکه، مدیران و رؤسای ادارات ستادی و همچنین رؤسای مراکز مخابراتی شهرستان‌های تابعه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

جلسه با تقدیر ویژه جوادی‌ زارع از تلاش و پشتکار تعدادی از همکاران در حوزه‌های مختلف آغاز شد. 

وی در این راستا، ضمن رضایت از دستاوردهای چشمگیر اخیر منطقه، از کسب رتبه هشتم کشوری در طرح‌های اختصاصی،رتبه دوم در حوزه FTTO و رتبه سوم در دیتای تجاری قدردانی کرد و آن را نتیجه تمرکز، توانمندی و عملکرد متمایز تیم‌های اجرایی دانست.

در ادامه جلسه، رئیس اداره برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به ارائه گزارش دقیق عملکرد پرداخت و سپس مدیران و رؤسای شهرستان‌های تابعه و مراکز مخابراتی، ضمن بررسی وضعیت موجود، نظرات و پیشنهادهای خود را جهت پیشبرد اهداف راهبردی مخابرات منطقه ارائه کردند.

جوادی‌ زارع در این نشست با تأکید بر اهمیت حیاتی توسعه زیرساخت‌های مبتنی بر فیبر نوری در سطح استان، خاطرنشان کرد: دستیابی به اهداف کلان شرکت مخابرات ایران در سایه تلاش و تمرکز تمامی مدیران و رؤسای مناطق مخابراتی میسر است؛ لذا باید با جدیت بیشتری برای تحقق این اهداف تلاش کنیم.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های نوری، اولویت نخست و غیرقابل‌ تعارف مجموعه در مسیر تحقق استراتژی‌های بلندمدت است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل