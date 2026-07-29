به گزارش ایلنا، حامد علامتی در پایان سفر دو روزه به استان اردبیل با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی و فرهنگی کانون در اردبیل، از پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصدی پردیس فرهنگی‌هنری کانون در محله میراشرف این شهر خبر داد و اظهار کرد: برای تکمیل این پروژه، ۱۰۰ میلیارد ریال از سوی کانون و ۱۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات استانی اختصاص می‌یابد.

وی همچنین از برنامه راه‌اندازی شعبه اردبیل کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران خبر داد و افزود: این مرکز پس از صدور مجوز، با محوریت علوم کشاورزی متناسب با زیست‌بوم استان و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، در خدمت نوجوانان این استان خواهد بود.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه با اشاره به برنامه حمایتی پنج‌ساله کانون از تئاتر کودک و نوجوان در استان‌ها، ادامه داد: این حمایت‌ها در استان اردبیل حداقل ۲۵ درصد بیشتر از مصوب سالانه خواهد بود و برای اجرای آن، اعتبارات لازم تخصیص داده می‌شود.

علامتی با اشاره به حمایت از دانش‌آموزان عشایری و روستایی در قالب بسته‌های فرهنگی اضافه کرد: این بسته‌ها در حوزه کتابخوانی، بازی و سرگرمی در اختیار این گروه از مخاطبان قرار می‌گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه در جریان سفر به شهرستان‌های خلخال و کوثر نیز ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای مراکز کانون این دو شهرستان اختصاص یافت، افزود: علاوه بر کتاب‌های جدید، تجهیزات مورد نیاز انجام فعالیت‌های علمی از جمله آسمان‌نما و تلسکوپ، همچنین بازی‌های فکری و حرکتی در اختیار اعضاب این مراکز قرار خواهد گرفت.

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