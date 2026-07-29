تأکید آبفا فارس بر تسریع در الحاق ۱۸ روستای کازرون به شبکه آبرسانی
قائممقام شرکت آب و فاضلاب استان فارس بر ضرورت بررسی دقیق و تسریع در روند قانونی تحویل تأسیسات و الحاق ۱۸ روستای فاقد پوشش در بخش مرکزی شهرستان کازرون به شبکه خدمات آبفا تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، ایوب ملکوتی در جریان بازدید میدانی از چشمه ساسان و تأسیسات آبرسانی دهستانهای انارستان و دریس، ضمن بررسی وضعیت فنی و ظرفیتهای موجود، اظهار کرد: ارتقای سطح خدماترسانی و پایداری شبکه توزیع آب در مناطق روستایی از اهداف اصلی شرکت آبفا است و در همین راستا، فرآیند قانونی واگذاری تأسیسات با همکاری دستگاههای ذیربط با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: تحقق این موضوع نیازمند هماهنگی بینبخشی و رعایت الزامات فنی است تا با الحاق ۱۸ روستای مذکور به شبکه تحت پوشش آبفا، شرایط آبرسانی به ساکنان این مناطق بهبود یابد.
قائممقام شرکت آب و فاضلاب استان فارس همچنین بر ضرورت توجه به موضوعات درآمدی و صیانت از منابع آبی تأکید کرد و گفت: وصول مطالبات معوق، بهویژه مطالبات مربوط به دستگاههای دولتی، و برخورد با انشعابات غیرمجاز از اولویتهای راهبردی شرکت برای تداوم خدمترسانی مطلوب به مشترکان است.
ملکوتی همکاری و حمایت فرمانداری شهرستان را در پیشبرد برنامههای عملیاتی آبفا مؤثر دانست و بر استمرار هماهنگی میان دستگاههای مسئول تأکید کرد.
در پایان این نشست، راهکارهای اجرایی برای طی مراحل قانونی الحاق روستاها بررسی و مصوبات لازم در قالب صورتجلسه به تأیید اعضای حاضر رسید.
این بازدید در پی درخواست فرماندار شهرستان کازرون و نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی و با هدف بررسی و رفع مشکلات آبرسانی در بخش مرکزی انجام شد.