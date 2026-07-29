۱۴۶۰ مترمربع از اراضی ملی در شهرستان سوادکوه به بیت المال بازگشت

به گزارش ایلنا، در راستای دستور دادستان شهرستان سوادکوه، آزادسازی ۱۴۶۰ مترمربع از اراضی ملی در مرتع تختگاه توسط سرجنگلبان، مأمورین سرجنگلبانی کارمزد و نیروهای حفاظتی ولوپی به بیت المال بازگشت.

سرجنگلبان و مأمورین سرجنگلبانی کارمزد با انجام عملیات میدانی موفق شدند با اجرای یک فقره تبصره ذیل ماده ۵۵، عرصه غیرمجازی به مساحت ۱۴۶۰ مترمربع از اراضی ملی در مرتع تختگاه که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود آزاد نمایند. این اقدام در راستای صیانت از منابع طبیعی و حفظ حقوق بیت‌المال انجام شده و تأکیدی بر برخورد جدی و قانونی با هرگونه تصرف غیرمجاز اراضی ملی می باشد.

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