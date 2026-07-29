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راهیابی 4 سرود از قزوین به مرحله نهایی سومین جشنواره ملی آفرینش

راهیابی 4 سرود از قزوین به مرحله نهایی سومین جشنواره ملی آفرینش
کد خبر : 1819926
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چهار گروه سرود پس از پشت سرگذاشتن مرحله استانی سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود آفرینش در کانون پرورش فکری قزوین، پس از رقابت با 1495 گروه در سراسر کشور موفق شدند با پشت سر گذاشتن مرحله نخست، به مرحله نهایی این جشنواره راه پیدا کنند.

به گزارش ایلنا از قزوین، چهار گروه سرود پس از پشت سرگذاشتن مرحله استانی سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود آفرینش در کانون پرورش فکری قزوین پس از رقابت با 1495 گروه در سراسر کشور موفق شدند با پشت سر گذاشتن مرحله نخست به مرحله نهایی این جشنواره راه پیدا کنند.

بنا بر اعلام دبیرخانه سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود کانون، چهار سرود از مرحله استانی این جشنواره که در کانون قزوین برگزار شد، شامل سرود «ای ایرون» از مرکزفرهنگی‌هنری کانون سگزآباد به سرپرستی اعظم نوری زاده و با رهبری صفت الله حیدری، سرود «عشق به زبان مادری» از مرکزفرهنگی‌هنری مجتمع کانون قزوین با رهبری رضا چگینی و سرپرستی سودابه پوراحمدی، سرود «بهشت اینجاست» از مرکز فرهنگی‌هنری کانون شریفیه با رهبری سیداحسان امامی و سرود «پلاک» اثر یک گروه آزاد غیرکانونی به رهبری حدیث غلامی جواز حضور در مرحله نهایی این جشنواره را به دست آوردند

در مرحله نخست این جشنواره که با استقبال گسترده نوجوانان سراسر کشور همراه بود، یک‌هزار و 495 گروه سرود متشکل از 22هزار و 969 عضو کانون از 29 استان کشور به رقابت پرداختند. این آثار با محوریت مفاهیم ارزشمندی همچون ایران و وطن، پرچم، دفاع مقدس و ایثار، نام‌آوران و شخصیت‌های تاریخی و مناسبت‌های ملی و آیینی تولید و داوری شده‌اند.

گفتنی است؛ این مرحله از جشنواره، ایستگاه پایانی رقابت‌هاست و گروه‌های منتخب از سراسر کشور در این مرحله بار دیگر زیر نظر داوران برجسته کشوری مورد ارزیابی دقیق قرار خواهند گرفت تا برگزیدگان نهایی در بخش‌های مختلف معرفی شوند.

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