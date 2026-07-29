به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جواد حق‌لطفی در جلسه کمیته مولدسازی دارایی‌های دولت با اشاره به کمبود ساختمان‌های اداری دولتی در استان اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌ها و همخوان نبودن آن با روند تأمین اعتبارات، تعیین‌تکلیف و فروش املاک مشمول مولدسازی، به‌ویژه ساختمان مرکز بهداشت شهید بلندیان، باید هرچه سریع‌تر انجام شود تا منابع حاصل برای تکمیل بیمارستان 700 تختخوابی قزوین اختصاص یابد.

وی از دانشگاه علوم پزشکی خواست با تسریع در آزادسازی و فروش بخشی از پلاک‌های این مجموعه منابع مالی موردنیاز برای تکمیل بیمارستان 700 تختخوابی قزوین را تأمین کند.

معاون عمرانی استاندار همچنین با اشاره به ضرورت انتقال ساختمان مرکز اسناد و کتابخانه‌های استان گفت: مرکز اسناد قزوین گنجینه‌ای ارزشمند از اسناد تاریخی، اداری و هویتی استان است و حفاظت از آن مستلزم فراهم شدن فضایی ایمن و استاندارد است.

حق‌لطفی افزود: اسناد این مرکز بخشی از حافظه تاریخی و هویت قزوین را تشکیل می‌دهند و تعیین‌تکلیف ساختمان مرکز اسناد و انتقال آن به مکانی مناسب باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

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