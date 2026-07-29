رئیس کل دادگستری لرستان تاکید کرد؛
ضرورت بازنگری در روشهای سنتی مواجهه با جرم و جایگزینی آنها با استراتژیهای نوین پیشگیرانه
رئیس کل دادگستری لرستان بر ضرورت بازنگری در روشهای سنتی مواجهه با جرم و جایگزینی آنها با استراتژیهای نوین پیشگیرانه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه در نشستی با حضور معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، بر ضرورت تدوین و انتشار بستههای جامع آموزشی-رسانهای با هدف آگاهیبخشی عمومی، پیشگیری از وقوع جرم وکاهش آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.
رئیسکل دادگستری لرستان اظهار کرد: کاهش ورودی دعاوی به محاکم، تنها از طریق مداخله در ریشههای اجتماعی و فرهنگی میسر است. وظیفه دستگاه قضایی در عصر حاضر، فراتر از صدور حکم و اجرای عدالت در صحن دادگاه است؛ عدلیه میبایست در خانواده، مدرسه و محیطهای اجتماعی، حضور فعال داشته باشد تا پیش از وقوع جرم، مانع از شکلگیری آن شود.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اهمیت ابزارهای نوین ارتباطی، بر نقش کلیدی این بستههای آموزشی تأکید کرد و با جهتدهی به روند اجرایی، مقرر شد: همانند گذشته، معاونت پیشگیری با همکاری اداره روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان تهیه، تدوین و انتشار بستههای جامع آموزشی-رسانهای در حوزه پیشگیری را بر عهده داشته باشند.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: هدف از تولید این بستههای تصویری آموزشی، تبدیل محتوای تخصصی حقوقی به پیامهای ساده و قابل درک برای عموم است تا با آگاهیبخشی صحیح، از بروز بسیاری از دعاوی که ناشی ازعدم شناخت قوانین یا آسیبهای اجتماعی است، جلوگیری شود.
رئیس شورای قضایی استان در ادامه افزود: کاهش ورودی پروندههای قضایی، مستقیماً بر کاهش اطاله دادرسی و کیفیت رسیدگی به پروندهها اثر میگذارد. وقتی با آموزش صحیح و اطلاعرسانی درست، ورودی دعاوی به محاکم کاهش یابد، میتوان با تمرکز بیشتری بر اجرای عدالت عمل کرد.