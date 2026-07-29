خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شناسایی و پلمب دو مرکز غیرمجاز خدمات لیزر و دندانپزشکی در ساری

شناسایی و پلمب دو مرکز غیرمجاز خدمات لیزر و دندانپزشکی در ساری
کد خبر : 1819901
لینک کوتاه کپی شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از شناسایی و پلمب دو مرکز غیر مجاز ارائه‌ دهنده خدمات لیزر و همچنین دندانپزشکی در شهرستان_ساری خبر داد.

به گزارش ایلنا، آزاده ناظری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی گزارشات مردمی و بازدید میدانی کارشناسان نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، یک مرکز ارائه‌دهنده خدمات زیبایی ( لیزر و لاغری ) و همچنین یک مرکز غیر مجاز دندانپزشکی که به‌ صورت غیر قانونی و بدون مجوز فعالیت می‌ کردند، مورد بازرسی قرار گرفتند و به دلیل نداشتن پروانه فعالیت و صلاحیت حرفه‌ای پلمب شدند.

وی افزود: پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تأکید بر مخاطرات جدی فعالیت مراکز غیر مجاز برای سلامت فردی و عمومی جامعه، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیر مجاز در حوزه سلامت و همچنین تخلفات تعرفه‌ ای، پزشکی و درمانی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ یا واحد رسیدگی به شکایات معاونت درمان دانشگاه گزارش کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل