شناسایی و پلمب دو مرکز غیرمجاز خدمات لیزر و دندانپزشکی در ساری

به گزارش ایلنا، آزاده ناظری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی گزارشات مردمی و بازدید میدانی کارشناسان نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، یک مرکز ارائه‌دهنده خدمات زیبایی ( لیزر و لاغری ) و همچنین یک مرکز غیر مجاز دندانپزشکی که به‌ صورت غیر قانونی و بدون مجوز فعالیت می‌ کردند، مورد بازرسی قرار گرفتند و به دلیل نداشتن پروانه فعالیت و صلاحیت حرفه‌ای پلمب شدند.

وی افزود: پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تأکید بر مخاطرات جدی فعالیت مراکز غیر مجاز برای سلامت فردی و عمومی جامعه، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیر مجاز در حوزه سلامت و همچنین تخلفات تعرفه‌ ای، پزشکی و درمانی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ یا واحد رسیدگی به شکایات معاونت درمان دانشگاه گزارش کنند.

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