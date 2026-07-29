دستگیری ۱۴ سارق سابقهدار در عملیات ضربتی پلیس شهرستان عباسآباد
فرمانده انتظامی شهرستان عباسآباد از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و دستگیری ۱۴ سارق سابقهدار در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ «نیما تقوی»، فرمانده انتظامی شهرستان عباسآباد در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای مطالبات مردمی مبنی بر برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی و کاهش وقوع سرقت، طرح عملیاتی ویژهای توسط یگانهای پیشگیری و کلانتریهای تابعه این فرماندهی در سطح شهرستان به اجرا درآمد.
سرهنگ تقوی افزود: مأموران پلیس با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی و پایش میدانی، مخفیگاه تعدادی از سارقان سابقهدار را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، موفق به دستگیری ۱۴ سارق حرفهای شدند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات اولیه پلیسی به چندین فقره سرقت در نقاط مختلف شهرستان اعتراف کردهاند، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه این افراد، مقادیر قابلتوجهی اموال مسروقه کشف و پس از سیر مراحل قانونی به مالباختگان تحویل داده شد.