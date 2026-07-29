با حضور هومن هادیان، نماینده خانه کارگر در امور آموزشی استان:
عماد آیدانی سرپرست مرکز آموزش علمی کار بردی خانه کارگر تشکیلات استان گلستان منصوب شد
با صدور حکمی از سوی دبیرکل و رئیس مراکز علمی و کاربردی خانه کارگر کشور، عماد آیدانی به عنوان سرپرست مرکز آموزش علمیکاربردی خانه کارگر تشکیلات استان گلستان منصوب شد.
به گزارش ایلنا از گلستان، هومن هادیان، نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان، با تأکید بر ضرورت تحول در مسیر آموزشهای مهارتی گفت: باید پیوند علم، مهارت و صنعت را ایجاد کنیم و مرکز آموزش علمی–کاربردی خانه کارگر این ظرفیت را دارد که نقش محوری در این روند ایفا کند.
وی با اشاره به شرایط امروز بازار کار افزود: امروز صنعت و دانشگاه باید بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شوند، زیرا اگر این دو نهاد در کنار هم قرار بگیرند، میتوانیم نیاز واقعی بازار کار را شناسایی کرده و برای آن راهحل ارائه دهیم.
هادیان هدف اصلی این مرکز را تربیت نیروی متخصص و ایجاد اشتغال پایدار عنوان کرد و گفت: توسعه آموزشهای مهارتی و کاربردی، مسیر مطمئنتری برای ورود جوانان به بازار کار فراهم میکند و میتواند به ارتقای کیفیت تولید و افزایش بهرهوری در واحدهای صنعتی استان کمک کند.
عماد آیدانی، سرپرست مرکز آموزش علمیکاربردی خانه کارگر گرگان، با تشریح برنامههای این مرکز در حوزه توسعه مهارتآموزی گفت: کشف نیازهای واقعی بازار کار، مبنای طراحی دورههای آموزشی کوتاهمدت و بلندمدت ماست و تلاش میکنیم آموزشها دقیقاً مطابق با نیاز صنعت و جامعه ارائه شود.
وی گفت: امروز کشور ما بیش از هر زمان دیگری به مراکز آموزشی نیاز دارد که صرفا آموزش دهنده نباشند، بلکه بتوانند مسئله حل کنند، مهارت آفرین، کارآفرین و اشتغال ساز باشند و فلسفه وجودی مراکز علمی و کاربردی نیز بر همین مبنا شکل گرفته است.
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت آموزش افزود: بهروزرسانی شیوههای آموزشی، استفاده از اساتید متخصص و توجه به استانداردهای مهارتی، از اولویتهای اصلی مرکز است و این مسیر را با جدیت دنبال میکنیم تا خروجی دورهها بهصورت ملموس در بازار کار قابل استفاده باشد و این مرکز را به یکی از مراکز شاخص مهارت آموزی در کشور تبدیل خواهیم کرد.
آیدانی همچنین تقویت فرهنگ نوآوری و دانشبنیان را یکی از محورهای مهم فعالیتهای مرکز عنوان کرد و گفت: امروز توسعه اقتصاد دانشبنیان نیازمند نیروی انسانی خلاق و توانمند است. ما تلاش میکنیم محیطی فراهم کنیم که دانشجویان علاوه بر یادگیری مهارتهای تخصصی، به سمت نوآوری، ایدهپردازی و اجرای طرحهای کاربردی هدایت شوند. در دوره جدید مدیریتی، توسعه رشتههای مهارت محور، افزایش ارتباط با صنایع وبنگاههای اقتصادی از دیگر برنامههای ما خواهد بود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: پس از این دوره موفقیت مرکز را نه صرفا در گزارش ها، بلکه در اشتغال و موفقیت دانش آموختگان آن ببینیم.